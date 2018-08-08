В Госдуме предупредили, к чему могут привести новые возможные санкции США

Дмитрий Новиков – первый заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – заявил, что принятие США закона о новых санкциях против РФ приведёт к очередным витком холодной войны.

По его словам, сейчас наша страна столкнулась с очередной инициативой, связанную с введением санкций, причем её готовы поддержать как представители республиканской, так и демократической партий, передаёт РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что это повышает вероятность принятия соответствующего законопроекта.

«И если это случится, это станет очередным витком новой холодной войны», – резюмировал Новиков.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов подготовила законопроект о введении новых санкций против России. В документе, в частности, предлагается ввести ограничительные меры, в том числе и против российского госдолга. Законопроект также предусматривает санкции против российских политиков и бизнесменов.

По мнению Марии Захаровой – официального представителя внешнеполитического ведомства РФ – Вашингтон регулярно обновляет пакет санкций, при этом власти США основываются не на фактах, а на политической конъюнктуре.

В свою очередь Сергей Железняк – член комитета по международным делам нижней палаты российской парламента – считает, что накануне предстоящих в ноябре 2018 года промежуточных выборов в конгресс США настроенные против РФ сенаторы будут не раз разыгрывать «российскую карту», чем и являются очередные санкции против нашей страны.