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Москва, 09.08.2018

Депутаты предложили спрятать алкоголь от посетителей магазинов

«Expert Online» 2018

Леонид Огуль – заместитель председателя комитета по охране здоровья нижней палаты российского парламента – предложил запретить продажу алкоголя в продуктовых магазинах на открытых полках.

По его словам, в начале осенней сессии работы Госдумы он намерен вернуться к инициативе убрать из продуктовых магазинов всю алкогольную продукцию, передаёт РИА Новости.

«Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия – либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы», – подчеркнул Огуль.

При этом он напомнил, что от употребления спиртных напитков в нашей стране ежегодно умирают сотни тысяч человек. А одной из причин этого, по его мнению, является доступность алкоголя.

«Вот вы заходите со своим маленьким ребёнком в магазин купить ему, скажем, шоколадку. А рядом холодильник с пивом. И в дополнение к шоколаду для малыша покупаете пиво для себя. Мало того, что себе вред наносите, так ещё и ребенку дурной пример показываете», – резюмировал депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации предложили смягчить запрет на продажу алкоголя вблизи школ.

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