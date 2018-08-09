Названы страны с самой дешевой арендой автомобилей

Эксперты сервиса OneTwoTrip составили рейтинг стран, в которых путешественники из России чаще всего бронируют автомобили этим летом, а также выяснили, сколько это стоит.

В тройку лидеров по итогам июня-августа 2018 года вошли Испания, Италия и Греция. Согласно исследованию, на них пришлось почти 50% общего количества бронирований, передаёт РИА Новости.

При этом, в среднем аренда авто обходится здесь в 2164 рубля в сутки, а значит путешествия на машине могут позволить себе даже люди с ограниченным бюджетом.

Ещё дешевле обойдётся аренда авто в Таиланде, на Кипре и в Турции. Здесь машину можно взять напрокат всего за 1200-1700 рублей в сутки. Дороже всего аренда машины обходится российским туристам в Великобритании – 3420 рублей.

Кроме того, эксперты установили, 37% клиентов сервиса бронировали автомобиль на срок от одного до четырех дней. 30% – от пяти до семи дне. 25% — пользовались прокатом больше недели, а 8% — больше двух недель.

Самыми популярными моделями у россиян стали такие марки автомобилей как Volkswagen Polo, Ford Focus, Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и Fiat 500.