«Произошедшее вчера с рублём – это постановочный трюк»

Отрава для России

В США на рассмотрение верхней палаты конгресса был внесен законопроект, содержащий ряд новых антироссийских мер. Этим, а также пессимизмом на рынке нефти объясняют резкое падение курса рубля. Накануне на Forex курс доллара к рублю поднялся до своего максимума с ноября 2016 года – 65,09 рубля. С утра в пятницу, 9 августа рубль торгуется на Московской бирже в диапазоне от 66,0 до 66,5 руб./долл.

Как напоминает агентство РИА Новости, в поиске новых поводов для усиления давления на Москву американские сенаторы решили разыграть «британскую карту»: так называемое «Дело Скрипалей», в отравлении которых в марте Лондон безосновательно обвиняет российское государство. Штаты встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов, однако формально так и не сделали выводов о причастности РФ к отравлению.

Не исключено, что эта позиция выльется в новый пакет антироссийских санкций, которые, в случае принятия закона, разобьют на два этапа. Первая часть предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного значения. Второй пакет введут в силу через три месяца, «если Россия не даст гарантий не применять химоружие в будущем». При этом следует напомнить, что РФ является самым строгим исполнителем соглашений о его неприменении и нераспространении. Ограничительные меры могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта.

Что касается нефти, то на сырьевой сегмент оказала давление статистика в США, где на прошлой неделе запасы нефти опустились на 1,4 млн баррелей при прогнозе аналитиков о сокращении на уровне 2,8 млн баррелей. В результате стоимость Brent упала до 71,8 долларов за баррель, а валютный курс – до 65,55 рубля за доллар и 76,13 – за евро.

Атака на рубль

Понятно, указывает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, что все сейчас ждут девальвации. Но произошедшее вчера с рублём – это постановочный трюк. «Я на рынке – с 1996 года, за рублём слежу с 1991 года. В состоянии отличить фундаментальное ослабление от срежиссированной атаки, – говорит аналитик. – Утром в районе 11:00-12:00 одновременно появилась статья в РБК об ультиматуме американских сенаторов Путину: с новыми санкциями можно повременить, если Россия пообещает более твёрдо исполнять конвенцию о нераспространении химического оружия (имелись в виду «дело Скрипалей» и Сирия). Но уже в 19:00 мск было объявлено, что США вводят санкции против России из-за «дела Скрипалей», что лишено логики. Наконец, приблизительно в это же время появилась информация, что сенатор Рэнд Пол привозил в Москву письмо от Дональда Трампа. Очевидно (хотя и пока недоказуемо), что вышеупомянутая нелепость связана с тем, что была утечка информации, что письмо Трампа Путину уже у него на столе, поэтому американским политикам пришлось ломать всю логическую цепочку, все планы».

Какие прогнозы в отношении восстановления рубля? Благоприятные, уверен Владимир Рожанковский. У ЦБ РФ есть хороший опробованный среднесрочный механизм – рубле-долларовые свопы. Сегодня же, по мнению аналитика, ни в коем случае нельзя начинать биржевые валютные торги без тщательного предварительного отбора заявок на покупку валюты. В таких заявках должна быть чётко прописана и аргументирована цель покупки валюты – особенно на суммы свыше 250-300 млн долларов.

Сложности и адаптация

Что же касается конкретно американских санкций, то, уверен ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, новый пакет носит формальный характер, как и сам повод - попытка отравления в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Под запрет попадут товары двойного назначения. Фактически подобные товары уже были запрещены к продаже в Россию прошлыми ранее введёнными санкциями, но есть некоторые позиции, которые будут добавлены, например, авионика. Однако еще в 2015 российские авиапроизводители говорили о начале импортозамещения в этой области.

Второй пакет санкций более жесткий, но опять же не смертельный, уверен эксперт. Дипломатические отношения между РФ и США уже на минимуме, при этом россияне адаптировались и благополучно получают визы в странах СНГ. Отмена прямых рейсов «Аэрофлота» также не скажется значительно на гражданах. Через Европу спокойно можно будет добраться до США.

Самые жесткие меры касаются запрета инвестировать в государственный долг России и запрет проведения транзакций в долларах США государственными банками РФ. Фактически это сценарий Ирана. В этой связи, считает Иван Капустянский, безусловно, резко вырастут транзакционные издержки и Россия будет проводить расчеты в евро, однако в целом ситуация также не смертельная. При этом США не сможет полностью изолировать РФ. Так как реально имеет ограниченные рычаги давления.

Волатильность на валютном рынке РФ будет сохраняться, полагает аналитик. При этом пока будет продолжаться «обмусоливание» санкций, рубль будет находится под давлением. Однако текущие распродажи все же носят панический характер. На этом фоне пара доллар/рубль может дойти и до 70, а евро/рубль до 80 рублей, прогнозируют в Forex Optimum Иван. Однако этот же сильный рост в дальнейшем может быть также нивелирован падением обратно. До конца года при текущем раскладе рубль будет оставаться под давлением, особенно если нефть начнет снижаться. Не исключено, что до конца года доллар/рубль дойдет до 68-70 и стабилизируется, а евро/рубль подойдет к диапазону 78-80 рублей.