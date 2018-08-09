У Glencore рекорд прибыли из-за резкого роста цен на сырье

Несмотря на скандал, финансовые дела торгово-добывающего гиганта пошли в гору благодаря росту цен на товары сырьевой группы.

Швейцарская добывающая и трейдинговая компания, Glencore PLC, один из крупнейших в мире поставщиков сырья, включая нефть, отчиталась за январь-июнь. Компания показала в первой половине года рекордную прибыль благодаря резкому росту цен на сырье.

Чистый доход Glencore, одного из крупнейших на планете поставщиков угля, меди и цинка, в первой половине 2018 года вырос на 13% и составил 2,78 млрд долларов. Выручка выросла на 8% до 108,6 млрд долларов.

Доход до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации составил рекордные для шести месяцев 8,3 млрд долларов, что на 23% выше показателей прошлого года. Тем не менее, он оказался несколько ниже прогнозируемого специалистами. Чистая задолженность снизилась на 16% до 9 млрд долларов по сравнению с концом 2017 года.

Успешные показатели Glencore свидетельствуют о стойкости сектора добычи сырья, который понес очень серьезные потери три года назад, когда цены на полезные ископаемые резко пошли вниз из-за ослабления спроса со стороны резко затормозившего Китая.

Однако генеральный директор компании Айван Глазенберг заявил, что первая половина года выдалась для добывающих компаний волатильной из-за сильного доллара и усиления рисков проведения Америкой более агрессивной политики в области торговли. По его словам, вновь появившиеся на поверхность тревоги относительно устойчивости роста китайской экономики отрицательно сказалась на ценах на металлы. Тем не менее, утверждает Глазенберг, Glencore уверен в правильности выбранного курса и прочности рынка.

На деятельности швейцарского гиганта в этом году негативно отразилось расследование деятельности его медных и других рудников в Конго. В июле компания получила повестку от Министерства юстиции США с требованием предоставить им документы, имеющие отношение к деятельности в Конго, Нигерии и Венесуэле. Следователей особенно заинтересовали связи Glencore с добывающим магнатом из Израиля Дэном Гертлером, бывшим крупным инвестором деятельности швейцарской компании в Конго. В декабре прошлого года Гертлер попал под действие санкций Министерства торговли США за дружбу с конголезским президентом Джозефом Кабилой, при помощи которого он сделал огромное состояние. Дэн Гертлер, естественно, все обвинения в свой адрес отверг.