В России назвали плюсы от новых санкций США

Владимир Гутенев – председатель комиссии Госдумы РФ по законодательному обеспечению предприятий ОПК – убеждён, что новые антироссийские санкции США будут стимулировать импортозамещение.

При этом он признал, что санкции принесут нашей стране определенные неудобства, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что как бы парадоксально это не звучало, но у новых санкций есть свои плюса.

«Подобные меры со стороны США будут стимулировать импортозамещение и диверсификацию: всё больше выпускается изделий для гражданского сегмента. Новость, конечно, не радостная, но она не вызывает особой тревоги», – резюмировал Гутенев.

Ранее сообщалось, что Алексей Чепа – заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал решение Госдепа США о введении новых санкций против РФ из-за инцидента в Солсбери.

По его словам, таким решением США хотят оказать давление на нашу страну, а также на тех американских политиков, которые стремятся к сближению с Москвой.