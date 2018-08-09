Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 09.08.2018

В России назвали плюсы от новых санкций США

«Expert Online» 2018

Владимир Гутенев – председатель комиссии Госдумы РФ по законодательному обеспечению предприятий ОПК – убеждён, что новые антироссийские санкции США будут стимулировать импортозамещение.

При этом он признал, что санкции принесут нашей стране определенные неудобства, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что как бы парадоксально это не звучало, но у новых санкций есть свои плюса.

«Подобные меры со стороны США будут стимулировать импортозамещение и диверсификацию: всё больше выпускается изделий для гражданского сегмента. Новость, конечно, не радостная, но она не вызывает особой тревоги», – резюмировал Гутенев.

Ранее сообщалось, что Алексей Чепа – заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал решение Госдепа США о введении новых санкций против РФ из-за инцидента в Солсбери.

По его словам, таким решением США хотят оказать давление на нашу страну, а также на тех американских политиков, которые стремятся к сближению с Москвой.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Европа в огне
      Из-за охвативших Европу лесных пожаров, вызванных жуткой жарой, взрываются даже мины и бомбы, оставшиеся после Второй мировой войны. В Германии используют пожарные танки, в северной Швеции, куда тоже добрались жара и пожары - бомбу с лазерным прицелом
    2. Решение проблемы «Северного потока – 2» найдено
      Оператором Nord Stream - 2 AG разработан маршрут газопровода «Северный поток – 2» в обход Дании без удорожания проекта, заявили в австрийской нефтегазовой компании OMV
    3. «Произошедшее вчера с рублём – это постановочный трюк»
      Рубль на бирже обвалился до минимумов ноября 2016 года. Почему?