Курс доллара: «двойник» американской валюты угрожает рублю

В последнее время курс доллара демонстрирует двойственную динамику, как будто у американской валюты появился "двойник". Об этом пишет The Wall Street Journаl.

С одной стороны, курс доллара начал терять свою силу относительно валют развитых стран - евро и иены. С другой стороны, "второй" доллар грозит полностью дестабилизировать развивающиеся рынки.

Например, индекс доллара к шести основным валютам с трудом пытается удержать уровни прошлой недели, торгуясь у отметки 95,20. В то же время доллар продолжает накат на валюты ЕМ, включая, российский рубль.

Курс рубля в понедельник снова в минусе, пробив уровень 70 за доллар. От более мощного падения российскую валюту спасли большие объемы экспортной выручки на российской площадке.

WSJ считает, что "раскол доллара" будет только усиливаться.

Курс доллара все еще переоценен на 10% к ключевым валютам, считают аналитики, и более широкая тенденция к снижению американской валюты, которая началась еще в 2017 году продолжится.

Как только, торговые трения ослабнут, а ФРС намекнет о смягчении денежной политики, тут же курс доллара дрогнет и начнет энергично снижаться к евро и иене.