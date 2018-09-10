Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 10.09.2018

Эксперты составили рейтинг популярных городов России для путешествий на выходные

«Expert Online» 2018

Эксперты портала Tvil.ru составили рейтинг самых популярных российских городов для путешествий на выходные дни.

Возглавляет этот список – Северная столица России – Санкт-Петербург. На втором месте расположился город-курорт Сочи, на третьем – Ялта, передаёт РИА Новости.

В ТОП-10 также вошли Казань, Москва, Екатеринбург, Петрозаводск, Калининград, Ярославль и подмосковная Коломна.

При этом отмечается, что средняя стоимость аренды жилья выше всего в Москве (2,9 тыс. руб. в сутки), Санкт-Петербурге и Ялте (по 2,7 тыс. руб.).

Дешевле всего – в Петрозаводске (2,2 тыс. руб.), а также в Екатеринбурге, Калининграде и Коломне (по 2,3 тыс. руб.).

Рейтинг был подготовлен по данным анализа бронирования отелей и апартаментов в выходные дни с 1 сентября по 31 октября 2018 года.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
    2. Курс доллара начал вести себя очень странно
      Курс доллара начал вести себя очень странно
    3. Курс доллара расколол Уолл-стрит
      Курс доллара расколол Уолл-стрит