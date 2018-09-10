Эксперты составили рейтинг популярных городов России для путешествий на выходные

Эксперты портала Tvil.ru составили рейтинг самых популярных российских городов для путешествий на выходные дни.

Возглавляет этот список – Северная столица России – Санкт-Петербург. На втором месте расположился город-курорт Сочи, на третьем – Ялта, передаёт РИА Новости.

В ТОП-10 также вошли Казань, Москва, Екатеринбург, Петрозаводск, Калининград, Ярославль и подмосковная Коломна.

При этом отмечается, что средняя стоимость аренды жилья выше всего в Москве (2,9 тыс. руб. в сутки), Санкт-Петербурге и Ялте (по 2,7 тыс. руб.).

Дешевле всего – в Петрозаводске (2,2 тыс. руб.), а также в Екатеринбурге, Калининграде и Коломне (по 2,3 тыс. руб.).

Рейтинг был подготовлен по данным анализа бронирования отелей и апартаментов в выходные дни с 1 сентября по 31 октября 2018 года.



