Единый день голосования: предварительные итоги

9 сентября 2018 года в двадцати двух субъектах Российской Федерации проходят прямые выборы глав регионов

Окончательные результаты выборов будут оглашены 14 сентября, однако, в регионах уже есть предварительный результат.

Среди лидеров голосования глава Москвы Сергей Собянин, за которого по предварительным подсчетам отдали голоса 70,07%, пришедших на выборы москвичей. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев набирает к данному моменту на выборах 62,52% голосов после обработки 99,98% протоколов.

Среди лидеров голосования и врио Кемеровской области Сергей Цивилев, который возглавил регион после мартовской трагедии, когда в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли дети. За преемника Амана Тулеева проголосовало более 81% избирателей.

Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин победил на выборах в своем регионе, набрав 67,75% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Неактуальна приставка врио с сегодняшнего дня и для Александра Усса, который становится губернатором Нижегородской области, за него проголосовали 356 820 избирателей – это более 60 % всех голосов.

Еще один врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заручился, 46% голосов избирателей, сообщила РИА Новости.

А это значит, что в Приморье, как и в Хабаровском крае и Хакасии возможен второй тур голосования.

На выборах главы Хакасии с небольшим отрывом пока лидирует кандидат от «Единой России» Виктор Зимин. На выборах губернатора Хабаровского края пока сохраняется равенство возможностей - у двух кандидатов Сергея Фургала от ЛДПР и Вячеслава Шпорта – примерно равное количество голосов.

Напомним, второй тур голосования проводится в случае, если ни один из кандидатов не набрал более 50%.



