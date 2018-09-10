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Москва, 10.09.2018

Страны ЕС ужесточат борьбу с отмыванием денег из России

«Expert Online» 2018

Страны, входящие в Евросоюз, ужесточат борьбу с отмыванием криминальных денежных потоков, в том числе из России и стран СНГ.

При этом Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) наделят дополнительными ресурсами для расследования отмывания денег, полученных незаконным путём, пишет Financial Times.

По данным издания, которое ссылается на свой источник в ЕК, европейская прокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование, что ранее в обязанности ведомства не входило. В частности, планируется расследовать происхождение более 30 млрд долл., которые попали в Европу из России и стран СНГ через эстонский Danske Bank.

На данный момент на отмывание денег банки проверяет Европейский Центробанк, но его мероприятия не входят в европейскую программу по борьбе с незаконными криминальными операциями.

С 2025 года европейская прокуратура получит право на возбуждение дел о финансировании террористической деятельности. Инициативу одобрили 22 из 28 стран ЕС, для окончательного решения требуется согласие всех членов союза.

Ранее в СМИ появилась информация, что в начале сентября 2018 года около 30 млрд долл. из России и стран бывшего СССР прошли в 2013 году через эстонский филиал Danske Bank.

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