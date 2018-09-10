Иранские власти тайно создали инвестиционный фонд, который владеет активами в 22 странах и который, надеются в Тегеране, поможет им выстоять под действием санкций Вашингтона.

Последним примером деятельности иранского инвестфонда Iran Foreign Investments Co., направленного против санкций, стало вложение ученым франко-иранского происхождения 3 млн долларов в обанкротившуюся фармацевтическую фабрику и обещание восстановить ее. Во Франции инвестора приветствовали как героя, но славя его, французы не знали, что за ним стоит правительство Ирана.

Фонд осуществил десятки инвестиций в 22 странах на общую сумму в 5 млрд долларов. Предпочтение отдается, пишет Wall Street Journal, активам, которые дают доступ к услугам, товарам и технологиям, т.е. тому, что особенно пострадает под ударами американских санкций. Тегеран также надеется при помощи этих инвестиций улучшить имидж Ирана и прорвать международную изоляцию, которую создает Америка.

В данном конкретном случае покупка в июне заброшенной фармацевтической фабрики, двор которой уже порос травой, понадобилась для того, чтобы иметь доступ к лекарствам против туберкулеза, онкологических и других болезней.

Iran Foreign Investments – один из примеров того, как ИРИ пытается бороться с американскими санкциями, уже нанесшими ее экономике существенный урон. Тегеран также прорабатывает систему торговли нефтью и ищет азиатские компании, которые могли бы заменить ушедшие из страны европейские фирмы, испугавшиеся вторичных санкций из-за океана.

По словам директора инвестфонда Фархада Заргари, инвестиции за границей должны создать мост, по которому технологии потекут в Иран. В качестве примера он мог бы привести покупку фармацевтического предприятия. Конечно, фонд интересуется и сферой финансовых услуг с очевидной целью – облегчить иранским компаниям торговлю с другими странами.

Iran Foreign Investments старается не работать в долларах. У фонда солидные пакеты акций в крупной афганской торговой фирме, в заводе по изготовлению автозапчастей в Бразилии, немецкой компании, выпускающей трубы для трубопроводов, и даже в оманской финансовой компании, за контроль над которой он борется с Саудовской Аравией.

Акции, кстати, приносят неплохие доходы. Так, стоимость акций немецкого отделения фонда, расположенного в Дюссельдорфе, за три года выросла на 16%.

Конечно, в Вашингтоне знают о существовании этого фонда и стараются помешать его деятельности. Так, руководство Iran Foreign Investments недавно хотело продать 4,1% акций немецкого машиностроительного гиганта Thyssenkrupp AG, однако отказалось от этой идеи из-за опасения, что вырученные от продажи средства могут быть арестованы немецкими властями. Дело в том, что группа американских граждан обратилась в суд, кстати, американский, с иском к Тегерану, которого они обвиняют в поддержке международного терроризма. Суд иск удовлетворил.

В Бразилии фонд хотел купить 40-процентный пакет акций авиакомпании в Сан-Пауло как раз на деньги, вырученные от продажи акций Thyssenkrupp. Но и от этой покупки пришлось отказаться, потому что администрация Трампа запрещает продавать самолеты Ирану.

Схожая картина наблюдалась и в 2010 году. Тогда, например, горнодобывающий гигант Rio Tinto PLC заморозил выплату дивидендов иранскому фонду, который владел 15% акций уранового рудника в Намибии, находившегося под контролем англо-австралийского гиганта. Тогда возобладали страхи, что Тегеран может воспользоваться этими деньгами для развития своей ядерной программы.

Iran Foreign Investments, как нетрудно догадаться, старается поменьше привлекать внимание к своей деятельности. Так, во Франции он купил фармацевтическую фабрику в винодельческом регионе Шампань через парижскую компанию, 60% акций которой принадлежат ему. Оставшиеся 40% принадлежат франко-иранскому ученому по имени Раймон Абулхассан, тому самому, который уже купил одну фармацевтическую фабрику. Жители городка Планси-Л’Аббэй встретили его как спасителя. Восемь лет назад администрация закрыла предприятие и вывезло все оборудование вместе с рабочими в Китай. О фабрике во Франции тогда много говорили, потому что рабочие взяли менеджеров в заложники.

По словам Абулхассана, восстановление фабрики начнется в сентябре. В следующем году он надеется уже продавать лекарства по всему миру.