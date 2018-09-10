Ученые доказали связь между голоданием и продолжительностью жизни

Увеличение промежутков между приемами пищи способствует улучшению общих показателей здоровья и повышает продолжительность жизни.

Как такому выводу пришли ученые из США, которые выяснили, что положительный эффект от периодического голодания наблюдается вне зависимости от калорийности рациона и потребляемых продуктов, передаёт портал Science Daily.

Специалисты провели исследование с участием 292 лабораторных мышей, которых разделили на две группы. Половина грызунов придерживалась диеты с большим количеством белка и клетчатки. При этом животные употребляли меньше сахаро- и жиросодержащих продуктов.

После этого мышей разделили ещё на подгруппы: треть из них имела круглосуточный доступ к пище, вторая подгруппа потребляла на 30% калорий меньше. Остальные грызуны питались всего один раз в сутки, однако калорийность их рациона примерно соответствовала первой подгруппе.

Во втором и третьем случаях у животных увеличивался временной интервал между приемами пищи за счет быстрого поедания порций. В результате у мышей произошло улучшение общего состояния организма, что положительно повлияло на их продолжительность жизни.

Таким образом, было установлено, что увеличение ежедневного времени голодания, без снижения калорийности и независимо от типа диеты, привело к улучшению общих показателей здоровья и жизнеспособности у самцов мышей.

Как отмечают учёные, метаболизм мышей похож на человеческий, поэтому их выводы могут быть применимы и к людям.

Кроме того, исследователи ожидают, что результаты их работы помогут людям поддерживать здоровую массу тела и уменьшить некоторые возрастные расстройства обмена веществ.

Ранее сообщалось, что учёные-диетологи Центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила (Канада) доказали, что продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров (например, оливковое масло) защищают от болезней сердца и инсульта.