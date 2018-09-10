Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 10.09.2018

Ученые доказали связь между голоданием и продолжительностью жизни

«Expert Online» 2018

Увеличение промежутков между приемами пищи способствует улучшению общих показателей здоровья и повышает продолжительность жизни.

Как такому выводу пришли ученые из США, которые выяснили, что положительный эффект от периодического голодания наблюдается вне зависимости от калорийности рациона и потребляемых продуктов, передаёт портал Science Daily.

Специалисты провели исследование с участием 292 лабораторных мышей, которых разделили на две группы. Половина грызунов придерживалась диеты с большим количеством белка и клетчатки. При этом животные употребляли меньше сахаро- и жиросодержащих продуктов.

После этого мышей разделили ещё на подгруппы: треть из них имела круглосуточный доступ к пище, вторая подгруппа потребляла на 30% калорий меньше. Остальные грызуны питались всего один раз в сутки, однако калорийность их рациона примерно соответствовала первой подгруппе.

Во втором и третьем случаях у животных увеличивался временной интервал между приемами пищи за счет быстрого поедания порций. В результате у мышей произошло улучшение общего состояния организма, что положительно повлияло на их продолжительность жизни.

Таким образом, было установлено, что увеличение ежедневного времени голодания, без снижения калорийности и независимо от типа диеты, привело к улучшению общих показателей здоровья и жизнеспособности у самцов мышей.

Как отмечают учёные, метаболизм мышей похож на человеческий, поэтому их выводы могут быть применимы и к людям.

Кроме того, исследователи ожидают, что результаты их работы помогут людям поддерживать здоровую массу тела и уменьшить некоторые возрастные расстройства обмена веществ.

Ранее сообщалось, что учёные-диетологи Центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила (Канада) доказали, что продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров (например, оливковое масло) защищают от болезней сердца и инсульта.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
    2. Курс доллара начал вести себя очень странно
      Курс доллара начал вести себя очень странно
    3. Курс доллара расколол Уолл-стрит
      Курс доллара расколол Уолл-стрит