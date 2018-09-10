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Москва, 10.09.2018

В Минфине назвали причину нестабильности рубля

«Expert Online» 2018

Владимир Колычев – заместитель главы Минфина РФ – заявил журналистам, что текущая нестабильность курса рубля не носит системного характера.

По его словам, та волатильность, которая сейчас наблюдается, она скорее временная, связанная с перетоками капиталов в целом по миру с развивающихся в развитые экономики, передаёт РИА Новости.

«Когда это закончится, тогда это успокоится», – подчеркнул чиновник, добавив, что Россия находится не в вакууме, и то, что происходит на развивающихся рынках, очень показательно в отношении нашей страны.

«В этом плане волатильность в России не такая высокая, как в странах с более явными структурными дисбалансами. У нас в этом плане очень сильная экономика», – резюмировал Колычев.

Ранее сообщалось, что москвичи начали скупать квартиры на фоне опасений обвала рубля.

Напомним, согласно последним данным Мосбиржи, курс евро превысил 81 руб., впервые с 1 марта 2016 года. Сейчас он торгуется в районе 81,15-81,20. Курс доллара также обновил максимум с марта 2016 года, достигнув отметки в 70,16 руб.

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