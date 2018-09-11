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Экономика
Москва, 11.09.2018

«Аэрофлот» задумал экспансию в регионы

«Expert Online» 2018
  • Самолеты Sukhoi Superjet-100 в сборочном цехе филиала ПАО "Компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина"
ТАСС Автор: Сергей Савостьянов

Самолеты Sukhoi Superjet-100 в сборочном цехе филиала ПАО "Компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина"

Полетит туда крупнейший отечественный перевозчик на Superjet 100

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев и президент ОАК Юрий Слюсарь подписали в присутствии Владимира Путина соглашение о поставке нашему национальному перевозчику сразу ста авиалайнеров Superjet 100 (SSJ-100) на сумму около 3,5 млрд долларов в ценах каталога. Это самый крупный контракт в новейшей истории гражданского авиастроения нашей страны — он позволит загрузить работой сборочный завод в Комсомольске-на-Амуре на несколько лет вперед.

Поэтому не удивительно, что «Аэрофлот» удостоился отдельной благодарности главы государства за «принятое решение». «Надеюсь, что качество продукта, который будет производить и поставлять ОАК, окажется на самом высоком уровне», — подчеркнул Владимир Путин. Эту ремарку главы государства можно рассматривать как прямое указание нашим авиастроителям. Не секрет, что из-за частых дефектов и отсутствия налаженной системы послепродажного обслуживания средний налет на один SSJ-100 сейчас не превышает 3,5 часа в сутки, тогда как у западных самолетов этот показатель в 2,5-3 раза больше. Впрочем, после завершения модернизации склада запчастей в Жуковском и создания нового сервисного центра в Шереметьево налет SSJ-100 должен приблизиться к показателю лучших мировых аналогов.

Президент ОАК Юрий Слюсарь (на фото — слева) и гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в присутствии Владимира Путина подписывают соглашение по крупнейшей поставке «Суперджетов» r0d2hveakxjtncrjbgydd74tknystfzz.jpg Пресс-служба президента РФ
Президент ОАК Юрий Слюсарь (на фото — слева) и гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в присутствии Владимира Путина подписывают соглашение по крупнейшей поставке «Суперджетов»
Пресс-служба президента РФ

Напомним, что восемь лет назад «Аэрофлот» стал не только стартовым заказчиком SSJ, но еще и самым крупным его эксплуатантом во всем мире. Сейчас в парке авиакомпании летает 49 таких самолетов (пятидесятый лайнер проходит покраску и со дня на день начнет выполнять регулярные рейсы), но уже в самом ближайшем будущем их количество резко возрастет. Первые машины в рамках нового соглашения «Аэрофлот» получит уже в следующем году, а еще через шесть лет весь контракт должен быть полностью завершен.

«Наша авиакомпания всегда выполняла важнейшую роль главного эксплуатанта отечественной авиатехники, именно благодаря ней вставали на крыло и доводились до совершенства все наши самолеты. Действовать в интересах российской авиации и всей страны – абсолютный приоритет для «Аэрофлота»», — подчеркнул Виталий Савельев. Заметим, что национальная авиакомпания России помимо SSJ-100 заказала несколько лет назад еще и полсотни новых среднемагистральных самолетов МС-21. Сейчас эти лайнеры проходят летные испытания, их поставка запланирована на 2020-2027 год.

Таким образом, к концу следующего десятилетия «Аэрофлот» поставит на крыло в общей сложности 200 новых российских самолетов. Эти воздушные суда заменят в парке авиакомпании младшие модели семейств Airbus A320 и Boeing 737, которые по мере старения будут выведены из эксплуатации. Но самое главное то, что благодаря новым отечественным авиалайнерам «Аэрофлот» наконец сможет выполнить давнее поручение Владимира Путина: увеличить в течение пяти лет долю прямых межрегиональных рейсов (в обход Москвы) до 50%.

Сейчас почти 75% всех авиационных перевозок осуществляется через столицу, что удорожает стоимость перелета и тормозит развитие региональных аэропортов. Но уже в скором времени эта ситуация должна кардинально измениться.

Новая стратегия «Аэрофлота» предполагает резкое увеличение количества рейсов сразу в нескольких регионах, в том числе на юге России. И SSJ-100, при условии выполнения всех требований к этим самолетам и их обслуживанию, подходят для этого как нельзя кстати.

Алексей Хазбиев

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