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Политика
Москва, 11.09.2018

Автор Уотергейта взялся за Трампа

«Expert Online» 2018
  • Новая книга американского журналиста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме" выходит в свет в США
AP/TASS Автор: Evan Vucci

Новая книга американского журналиста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме" выходит в свет в США

Президент США Дональд Трамп собрался писать правдивую книгу о себе. Так он решил ответить на другую книгу о нем, написанную, пожалуй, самым известным американским журналистом-расследователем Бобом Вудвордом, которая выходит в свет 11 сентября

Чувствуется, что творение журналиста задело американского президента, что называется, за живое. «Книга Вудворда является глупостью — просто еще одна нападка на меня из шквала нападок, теперь с помощью неподтвержденных, неназванных и анонимных источников. Многие уже заявили, что их цитаты, как и книга, выдуманы. Демократы не могут вынести проигрыша. Я напишу настоящую книгу!», — написал Трамп в своем твиттере.

Остается только гадать, что больше разозлило хозяина Белого дома, сама книга «Страх: Трамп в Белом доме», основанную на многих часах интервью с сотрудниками его администрации (какому начальнику нравится, когда его подчиненные откровенничают о нем журналистам?), или личность автора книги. Уж больно она знаковая, эта личность.

Вудворд, наряду с Карлом Бернстайном – это те два легендарных репортера, чье расследование сделало Ричарда Никсона первым президентом США, которому пришлось уйти в отставку под угрозой импичмента. Это та часть американской истории, которую последнее время часто вспоминают и друзья, и враги Трампа. Оба президента как-то поразительно похожи. Как и ушедший в отставку герой «Уотергейтского скандала», нынешний хозяин Белого дома подвергается нападкам за уступки Москве. Как и Никсон, Трамп слывет возмутителем спокойствия и разрушителем основ американской политики. Наконец, ему тоже приходится отбиваться от многочисленных обвинений. Правда, делает он это не в пример успешнее Никсона.

Словом, аналогии, которые навевает появление в жизни Трампа фамилии Вудворд, слишком пугающие. Похоже, испугался или как минимум разнервничался и сам президент.

Вудворд сообщил, что уже после написания книги и публикаций первых отрывков из нее ему позвонил сам Трамп. Их беседа, чью расшифровку журналист тут же выложил, производит странное впечатление. В ответ на упреки в необъективности Вудворд поинтересовался, почему Трамп не согласился дать интервью для его книги, хотя соответствующие просьбы поступали ему неоднократно. Президент немедленно заявил, что никакие просьбы ему не поступали и вызвал свою помощницу. Которая тут же подтвердила прямо противоположное: просьбы были, но Вудворд получил отказ.

Что же такого опасного для президента было в злосчастной книге? Да, собственно, ничего, по крайней мере, ничего такого, что тянет даже не на убойный, а просто на компромат. Общественность узнала, что Трамп был за убийство Башара Асада – но кого из американской общественности это волнует или возмущает? Некоторые оппоненты и разругавшиеся в президентом соратники узнали, что Трамп их очень не любит и дает им хлесткие характеристики – например, что он именует генпрокурора Джеффа Сешнса «тупым южанином» и «умственно отсталым». Трамп узнал, что его недолюбливают некоторые сотрудники его администрации, вроде ее руководителя Джона Келли, который, судя по книге, обозвал шефа за глаза идиотом. Но вряд ли и Трамп, его оппоненты и соратники как-то сильно заблуждаются на счет друг друга. Конечно, Вудворд влез в дела интимные и рассказал, как в окружении президента оценивают супругу президент Меланью, дочь Иванку и особенно ее супруга Джареда Кушнера. Однако опять-таки тут есть и хлесткие характеристики, и жаренные подробности, но нет ничего, что угрожает Трампу как политику.

Вряд ли можно ожидать, что Вудворд раскопает что-то более существенное. Все-таки ему 75 лет, возраст более чем почтенный для активной журналистской, а тем более журналистско-расследовательской деятельности. А чтобы добыть на главу государства компромат требуется куда больше, чем выудить из его бывших или даже действующих соратников подробности о сочных фразах или оценках их начальника. Тем не менее, можно сказать, что цели своей Вудворд достиг. Его книга – это изящный троллинг главы государства. Форма провокации, чтоб Трамп не забывал: тот, кто хозяин Белого дома не является хозяином Америки.

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