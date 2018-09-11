Ключевая спецслужба Германии устроила бунт против Меркель

Политический скандал, который был вызван открытым несогласием главы Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (БФФ, контрразведка ФРГ) Ханса-Георга Масена с оценками канцлера Ангелы Меркель событий в Хеймнице, может иметь серьезные последствия для правящей коалиции, пишет Bloomberg.
Ранее глава главной спецслужбы Германии Ханс-Георг Масен заявил о том, что в Саксонии не было преследований мигрантов. Как сообщает ТАСС, его заявление вызвали ожесточенные дискуссии среди германских политиков, прозвучали призывы к отставке руководителя контрразведки.
Масен в опубликованном в пятницу интервью газете Bild заявил, что у БФФ "нет достоверной информации о том, что происходила такая травля". Касаясь видео, на котором группа мужчин якобы преследует мигрантов и которое получило особенно широкое распространение в интернете, Масен отметил, что "нет доказательств того, что оно подлинное".
Тем не менее, не все немецкие политики критикуют главу контрразведки. "Это его задача - информировать общественность о том, как он видит ситуацию с фактами", - указал руководитель земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт. Он призвал "серьезно отнестись к оценке" Масена. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, выступая ранее в ландтаге (региональном парламенте), также заявил, что в Хемнице, по его мнению, "не было травли и погромов".
Более того Масен получил поддержку от своего непосредственного начальника и одного из главных оппонентов Меркель в правительстве - главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера. Министр заявил о поддержке руководителя контрразведки.
"Да, я полностью доверяю Масену", - сказал Зеехофер. Глава МВД подчеркнул, что находится в постоянном контакте с экспертами правоохранительных органов в связи с ситуацией в Хемнице.
Bloomberg отмечает, что союзник Меркель по коалиции - Христианско-социальный союз находится в крайне сложном положением перед выборами в Баварии, его позиции сильно ослабли из-за актуализации темы миграции в предвыборной кампании. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) может занять второе место на выборах в баварский ландтаг, а ХСС рискует потерять большиство в своей вотчине.
При этом, как отмечает Bloomberg, почти 70% немцев недовольны миграционной политикой канцлера. В ближайший месяц раскол в правящей коалиции будет нарастать, считает издание.
В ночь на 26 августа в Хемнице от ножевых ранений скончался 35-летний местный житель. По данным следствия, нападавшими были мигранты из Сирии и Ирака, двоих из них впоследствии удалось отследить и арестовать. Еще один выходец из Ирака разыскивается. После этого в городе прошли демонстрации с участием ультраправых, некоторые из которых сопровождались беспорядками.