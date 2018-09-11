Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 11.09.2018

Ключевая спецслужба Германии устроила бунт против Меркель

«Expert Online» 2018
  • Ключевая спецслужба Германии устроила бунт против Меркель
EPA\TASS

Политический скандал, который был вызван открытым несогласием главы Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (БФФ, контрразведка ФРГ) Ханса-Георга Масена с оценками канцлера Ангелы Меркель событий в Хеймнице, может иметь серьезные последствия для правящей коалиции, пишет Bloomberg.

Ранее глава главной спецслужбы Германии Ханс-Георг Масен заявил о том, что в Саксонии не было преследований мигрантов. Как сообщает ТАСС, его заявление вызвали ожесточенные дискуссии среди германских политиков, прозвучали призывы к отставке руководителя контрразведки.

Масен в опубликованном в пятницу интервью газете Bild заявил, что у БФФ "нет достоверной информации о том, что происходила такая травля". Касаясь видео, на котором группа мужчин якобы преследует мигрантов и которое получило особенно широкое распространение в интернете, Масен отметил, что "нет доказательств того, что оно подлинное".

Тем не менее, не все немецкие политики критикуют главу контрразведки. "Это его задача - информировать общественность о том, как он видит ситуацию с фактами", - указал руководитель земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт. Он призвал "серьезно отнестись к оценке" Масена. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, выступая ранее в ландтаге (региональном парламенте), также заявил, что в Хемнице, по его мнению, "не было травли и погромов".

Более того Масен получил поддержку от своего непосредственного начальника и одного из главных оппонентов Меркель в правительстве - главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера. Министр заявил о поддержке руководителя контрразведки.

"Да, я полностью доверяю Масену", - сказал Зеехофер. Глава МВД подчеркнул, что находится в постоянном контакте с экспертами правоохранительных органов в связи с ситуацией в Хемнице.

Bloomberg отмечает, что союзник Меркель по коалиции - Христианско-социальный союз находится в крайне сложном положением перед выборами в Баварии, его позиции сильно ослабли из-за актуализации темы миграции в предвыборной кампании. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) может занять второе место на выборах в баварский ландтаг, а ХСС рискует потерять большиство в своей вотчине.  

При этом, как отмечает Bloomberg, почти 70% немцев недовольны миграционной политикой канцлера. В ближайший месяц раскол в правящей коалиции будет нарастать, считает издание.

В ночь на 26 августа в Хемнице от ножевых ранений скончался 35-летний местный житель. По данным следствия, нападавшими были мигранты из Сирии и Ирака, двоих из них впоследствии удалось отследить и арестовать. Еще один выходец из Ирака разыскивается. После этого в городе прошли демонстрации с участием ультраправых, некоторые из которых сопровождались беспорядками.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
    2. Курс доллара начал вести себя очень странно
      Курс доллара начал вести себя очень странно
    3. Курс доллара расколол Уолл-стрит
      Курс доллара расколол Уолл-стрит