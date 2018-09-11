Ключевая спецслужба Германии устроила бунт против Меркель

Политический скандал, который был вызван открытым несогласием главы Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (БФФ, контрразведка ФРГ) Ханса-Георга Масена с оценками канцлера Ангелы Меркель событий в Хеймнице, может иметь серьезные последствия для правящей коалиции, пишет Bloomberg.

Ранее глава главной спецслужбы Германии Ханс-Георг Масен заявил о том, что в Саксонии не было преследований мигрантов. Как сообщает ТАСС, его заявление вызвали ожесточенные дискуссии среди германских политиков, прозвучали призывы к отставке руководителя контрразведки.

Масен в опубликованном в пятницу интервью газете Bild заявил, что у БФФ "нет достоверной информации о том, что происходила такая травля". Касаясь видео, на котором группа мужчин якобы преследует мигрантов и которое получило особенно широкое распространение в интернете, Масен отметил, что "нет доказательств того, что оно подлинное".