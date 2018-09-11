Чем закончился Единый день голосования в России

Наиболее предсказуемо и беспроблемно для представителей власти прошли непрямые выборы глав 3-х регионов. В Дагестане региональный парламент выбрал на пост главы республики Владимира Васильева (выдвинут «Единой Россией» при поддержке «Справедливой России»). За его кандидатуру проголосовали 77 из 86 депутатов, получивших бюллетени. Главой Ингушетии в третий раз подряд стал Юнус-Бек Евкуров («Единая Россия»). Его поддержали 26 депутатов заксобрания из 30 присутствовавших. Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов («Единая Россия») был избран главой региона большинством голосов депутатов заксобрания округа: его кандидатуру поддержали 14 депутатов из 18.

Однако прямые выборы губернаторов, региональных законодательных собраний и представительских органов власти субъектов федерации прошли в обстановке большей интриги. Как и ожидалось, анонсированная пенсионная реформа спровоцировала рост протестного голосования на выборах всех уровней. Тем не менее, как это видно и по приведенным выше отдельным итогам, нельзя сказать, что она наложила негативный (для поддержавшей ее ЕР) отпечаток на все результаты выборов. Ситуация по регионам оказалась весьма разнообразной. «Эксперт online» составил перечень основных итогов Единого дня голосования.

Северо-Западный федеральный округ

На выборах в законодательное собрание Архангельской области «Единую Россию» поддержали 31,59% избирателей, ЛДПР – 23,45%, КПРФ – 18,82%, «Справедливую Россию» – 15,06%. С учетом итогов голосования в одномандатных округах «партия власти» получила 25 мест, ЛДПР – 9, КПРФ – 7, «Справедливая Россия» – 5. Одно место досталось самовыдвиженцу.

Врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова («Единая Россия») поддержали 70,68% избирателей (что лишь немногим меньше уровня электоральной поддержки его предшественника – Андрея Турчака).

Центральный федеральный округ

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова («Единая Россия») набрала на выборах 36,42% голосов (в 2 раза меньше, чем на предшествующих выборах). Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин лишь незначительно уступает фавориту: его поддержали 31,19% избирателей.

В законодательное собрание региона прошли 5 партий: «Единая Россия» (29,57%), КПРФ (23,66%), ЛДПР (20,80%), «Справедливая Россия» (10,20%) и КПСС (6,14%). Впрочем, ситуацию нельзя назвать плачевной для «партии власти»: в 16 одномандатных округах из 19 выиграли кандидаты от «Единой России».

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия») получил 72,5% голосов избирателей. Это меньше, чем сверхпопулярный Алексей Гордеев в ходе предшествующих выборов, но последнее не дает оснований признать очевидный успех Гусева.

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, выступавший в качестве кандидата от «Единой России», получил 65,72% (примерно на 15% меньше, чем его предшественник Павел Коньков).

На выборах в заксобрание региона «Единая Россия» набрала 34,14% голосов по спискам, КПРФ – 26,92%, ЛДПР – 16,33%, «Справедливая Россия» – 8,22%. Кандидаты от «партии власти» победили в 10 одномандатных округах из 13. Всего «Единой России» достались 15 мандатов, КПРФ – 7, ЛДПР и «Справедливой Россие» – по 2.

Мэр Москвы Сергей Собянин (самовыдвиженец) сохранил за собой свой пост, заручившись поддержкой 70,17% избирателей, что значительно превосходит его результат 2013 года (51,37 %).

Глава Московской области Андрей Воробьев («Единая Россия») получил 62,52% голосов. Этот показатель заметно уступает его результату на предыдущих выборах (на 16%). Однако это падение электорального рейтинга можно посчитать умеренным на фоне возможных последствий вспышек экологического протеста, произошедших в регионе весной-летом 2018 г.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков (КПРФ) выиграл борьбу за пост главы региона, получив 83,55% голосов.

В ходе выборов в региональную думу Смоленской области «Единая Россия» набрала 36,26% голосов, КПРФ – 23,03%, ЛДПР – 19,77%, «Партия пенсионеров за социальную справедливость» – 9,34%, «Справедливая Россия» – 7,77%. Выдвиженцы от «Единой России» получили большинство голосов избирателей в 17 одномандатных округах из 24.

В Ярославской области на выборах в региональное заксобрание «Единая Россия» набрала 37.27% голосов, КПРФ – 24.82%, ЛДПР – 13.35%, «Справедливая Россия» – 10.06%, «Коммунисты России» – 6.58%. В 20 одномандатных округах победу одержали единоросы, в 5 – оппозиционеры.

Приволжский федеральный округ

На выборах в заксобрание Башкортостана «Единая Россия» получила по спискам 71,81% голосов, КПРФ – 14,63%, ЛДПР – 6,36%. По одномандатным округам «партия власти» получила 44 места, КПРФ – 4, ЛДПР и «Справедливая Россия» – по 1. В целом единоросы потеряли 15 мандатов по сравнению с результатами 2013 г.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров («Единая Россия») получил 72,63% голосов. Это заметно ниже астрономических показателей поддержки Николая Меркушкина. Однако в целом победу Азарова можно признать более чем убедительной.

На выборах в думу Ульяновской области КПРФ вышла на первое место, получив 36,38% голосов. «Единая Россия» набрала 33,87%, ЛДПР – 13,48%, «Коммунисты России» – 5,8%. Единоросы выиграли в 9 одномандатных округах из 18.

Южный федеральный округ

На выборах в законодательное собрание Ростовской области «Единая Россия» получила 57% голосов, КПРФ – 17,1%, ЛДПР – 9,8%, «Справедливая Россия» – 7%, «Коммунисты России» – 5%. В 25 из 30 одномандатных округов выиграли кандидаты от «партии власти».

На выборах в Народный Хурал Калмыкии 5-процентный барьер преодолели всего 3 партии: «Единая Россия» (68,58% голосов и 21 мандат в итоге), КПРФ (13,21% и 4 мандата) и «Справедливая Россия» (8,43% и 2 мандата).

Уральский федеральный округ

На выборах главы Тюменской области врио губернатора Александр Моор («Единая Россия») сумел набрать 65,86% голосов.

В ходе борьбы за места в городской думе областного центра победу одержала партия «Единая Россия». В пользу «партии власти» отдали свои голоса 39,45% избирателей. ЛДПР поддержали 24,47% проголосовавших, КПРФ – 18,39%, Справедливая Россия – 12,45%. Кандидаты от «Единой России» также смогли обойти соперников в 21 одномандатном округе из 26.

Сибирский федеральный округ

В Алтайском крае врио губернатора Виктор Томенко («Единая Россия») выиграл борьбу за пост главы региона, получив 53,61% голосов. Его результат заметно уступает показателям предшественника: на предыдущих выборах за Александра Карлина проголосовали почти 73% граждан, пришедших к избирательным урнам.

На выборах в Народный Хурал Бурятии «Единая Россия» набрала 41,19% голосов, КПРФ – 25,95%, ЛДПР – 11,94%, а «Справедливая Россия» – 9,41%. В 23 из 33 одномандатных округов победили кандидаты-единоросы.

В Забайкальском крае на выборах в заксобрание региона «Единая Россия» получила 28% голосов, КПРФ и ЛДПР – по 24%. Однопартийцам Сергея Миронова достались 9% голосов. 5-процентный барьер удалось преодолеть «Партии пенсионеров России». В 13 из 24 одномандатных округов победили кандидаты-единоросы.

В ходе выборов в заксобрание Иркутской области КПРФ набрала 33,9%, «Единая Россия» – 27,8%, ЛДПР – 15,8%, «Справедливая Россия» – 7%. Из 22 одномандатных округов единоросы победили лишь в 9.

На выборах губернатора Кемеровской области убедительную победу одержал врио главы региона Сергей Цивилев («Единая Россия», 81,29% голосов). Его успех закрепили результаты выборов в законодательное собрание региона: к «Единой России» отходят 89 % мандатов.

В Красноярском крае врио Александр Усс (патриарх местной политики, выдвинутый от «Единой России») получил мандат доверия от 60,19% избирателей. В административном центре региона параллельно прошли выборы в городской Совет депутатов. В ходе голосования по партийным спискам первое место заняла ЛДПР (28,12% голосов). «Единую Россию» поддержали 25,71%, КПРФ – 16%, «Справедливую Россия» – 9,05%, «Зеленых» – 6,63%. Голосование по одномандатным округам, однако, изменило расклад в пользу «партии власти». В 11 из 18 округов победили выдвиженцы от «Единой России». В итоге «партия власти» получит 17 мандатов, ЛДПР – 10, КПРФ – 4, «Справедливая Россия» – 2 и «Зеленые» – 1. Одно место в совете также достанется самовыдвиженцу.

Триумфально для врио губернатора Сергея Носова («Единая Россия») завершились выборы в Магаданской области: за него проголосовали – 81,59%.

Врио губернатора Новосибирской области Глеб Никитин («Единая Россия») сумел набрать 67,75% голосов (весьма достойный результат на фоне негативного информационного фона, порожденного пенсионной реформой).

Крупным успехом для врио Александра Буркова завершились выборы губернатора Омской области. Кандидата-самовыдвиженца поддержали 82,56% избирателей.

В Хакасии на выборах губернатора большинство голосов получил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов (44,8%). Действующий глава региона – единорос Виктор Зимин, сумел набрать лишь 32,42% голосов. Для сравнения, на предыдущих выборах его поддержали 63% избирателей. Республику ждет второй тур голосования, в котором, вероятнее всего, победу одержит Коновалов.

На выборах в заксобрание Хакасии около 58% избирателей поддержали КПРФ. «Единая Россия» получила 26,17% голосов (на 20% ниже, чем на предшествующих выборах). ЛДПР получила 20,61% голосов, «Коммунисты России» – 8,55%, «Справедливая Россия» – 6,67%. В 12 из 22 одномандатных округов победили кандидаты-единоросы. В итоге «Единой России» досталось 40% мест в заксобрании.

Прошедшие выборы приведут не только к перераспределению мандатов, но и появлению в заксобрании новых партий (в нынешнем составе Верховного Совета отсутствуют фракции ЛДПР и «Справедливой России»).

Дальневосточный федеральный округ

В Амурской области врио Василий Орлов («Единая Россия») набрал 55,8% голосов, создав отрыв в 29% от ближайшего конкурента (кандидата от КПРФ Татьяны Ракутиной).

В Приморском крае перед врио Адреем Тарасенко («Единая Россия») также появилась перспектива участия во втором туре (он набрал 46,56% голосов). Но, в отличие Виктора Зимина, у врио главы Приморья нет серьезных поводов опасаться поражения. Отрыв между Тарасенко и его основным конкурентом (кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко) составляет более 20%.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт («Единая Россия») находится в гораздо менее выгодном положении. Первое место на выборах главы региона занял Сергей Фургал – выдвиженец от ЛДПР (35,81% голосов). Шпорта поддержали 35,62% голосов. Перспектива второго тура голосования – сама по себе малоприятна для губернатора. Однако в случае Шпорта речь идет о весьма высоких шансах поражения действующего главы.

Глава Чукотского автономного округа Роман Копин («Единая Россия») получил 57,83% голосов. Это более чем на 20% ниже его результата на прежних выборах. Однако на фоне показателей прочих глав регионов итоги выборы можно признать успешными для Копина.

Врио главы республики Айсен Николаев («Единая Россия») одержал уверенную победу на выборах в Якутии, заручившись поддержкой 71,4% избирателей. В борьбе за места в Госсобрании республики «Единая Россия» получила 54,09% голосов. КПРФ поддержали 19,81% электората, «Справедливую Россию» – результатом 16,14%. В состав заксобрания прошла также ЛДПР (9,5% голосов).

В то же время на выборах мэра Якутска кандидат от «Единой России» уступил представителю «Партия Возрождения России» Сардане Авксентьевой. Она набрали более 40% голосов, в то время как спикер гордумы Якутска Александра Саввинова поддержали менее 10% избирателей.