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Москва, 11.09.2018

Курс доллара: Орешкин посоветовал, что делать россиянам

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара: Орешкин посоветовал, что делать россиянам
Михаил Терещенко/ТАСС

Минэкономразвития сохранит прогноз курса рубля на конец года в 63,9 рубля за $1, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство менять прогноз на конец года в связи с падением российской валюты.

Курс доллара корректируется во вторник. Курс американской валюты на открытии сессии вторника снижался на 53 копейки — до 70,03 рубля, курс евро – на 48 копеек, до 81,35 рубля.

К 12:35 мск курс доллара составляет 70,12 рубля.

В эфире радиостанции Business FM министр отметил, что курс рубля в ближайшие 6-12 месяцев стабилизируется на уровне 63-64 за $1. "В среднесрочной перспективе будет выход на уровень 63-64. У нас был прогноз, который мы делали в начале лета, и вот сейчас, под бюджетный процесс, прогноз был обновлен", - отметил глава ведомства.

По словам министра, Минэкономразвития прогнозирует постепенное возвращение России к макроэкономическому равновесию. "Фундаментально, макроэкономически, мы будем возвращаться к равновесию, а сам механизм плавающего валютного курса означает, что от равновесия мы можем отклоняться на довольно значительные расстояния, - все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке", - сказал Орешкин.

"Сейчас мы отклонились, все находятся в некотором нервозном состоянии, это все транслируется в те значения, которые мы видим. Но по мере того, как ситуация дойдет до определенного пика и начнет разворачиваться, мы увидим такое же быстрое движение назад", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, стоит ли продавать доллар и покупать рубль, министр ответил: "Да". "Покупать нужно тогда, когда боишься", - добавил глава Минэкономразвития.

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