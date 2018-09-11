Власти устанавливают потолок кредитования на семью

Госдума и ЦБ решили остановить кредитный бум

Как заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в перспективе россияне не смогут получить кредит в банках и микрофинансовых организациях, если траты на его погашение превышают половину совокупного дохода семьи. Об этом пишут «Известия», которым эту информацию подтвердили в ЦБ, где сообщили, что механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки разрабатывается «для обеспечения качественного роста кредитных портфелей банков, не приводящего к избыточной закредитованности населения».

Как пишет издание, долговая нагрузка ограничена законодательно в ряде стран. Так, в Литве существует ограничение в 40% от дохода семьи, в отдельных случаях показатель может быть увеличен до 60%. В Канаде максимальная нагрузка в 42% действует для ипотечных кредитов. А в Израиле банк не одобрит жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%.

По данным газеты, разработку законопроекта, который ограничит долговую нагрузку на россиян, комитет Госдумы планирует завершить осенью.

Не были богатыми, нечего было и начинать

Благодаря нововведению несколько повысится качество кредитной клиентской базы, увеличатся шансы на снижение уровня невозвратных кредитов по стране в целом, уверен ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. Если население не в состоянии просчитать свои доходы и расходы, спрогнозировать темпы возврата кредитов и ставит под угрозу стабильность банковского сектора, то государство берет на себя функцию регулирования потока граждан, кто и на какие суммы кредитов может претендовать. Отметим, что решение не спасет банковский сектор в целом. Это лишь снижает давление на банковские структуры в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Эксперт также напоминает о последних исследованиях рейтингового агентства Fitch, которое занялось изучением потенциала проблемных кредитов по 20-ти крупнейшим банкам России. Всем выданным займам дали оценки от первого места (хорошие кредиты), до третьего (обесцененные, реструктурированные, с просрочкой платежа более 90 дней и т.д.). Кредиты третьей стадии в среднем занимают порядка 11%, а второй стадии около 8%. То есть мы понимаем, что значительный объем кредитов неудовлетворительного качества. Решение об ограничении выдаваемых сумм с оглядкой на официальный доход – явный путь к повышению качества кредитов, что является международной практикой.

Впрочем, из негативных последствий Денис Владимиров отмечает потенциал роста спроса на микрокредитование с его низкими требованиями к заемщику, что будет загонять население в долговую яму гораздо хуже, чем банковские кредиты. Это замечание аналитик сделал, несмотря на то, что в думских законодательных проектировках МФО тоже учитываются. Однако, действительно, проследить за ними регулятору сложнее, так как контроль за микрофинансовыми организациями более либеральный, недели за банками.

И здесь чувствуются санкции

При определении доли, которую могут занимать платежи по кредиту в доходах домохозяйства, и сравнении этой доли с показателями в развитых странах, следует учитывать нюанс, рассказывает генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов. По его словам, в России основная часть налогов с зарплаты платится не физлицом, а его работодателем, поэтому «50% доходов до налогов» и «50% доходов после налогов» — это совсем разные цифры.

Например, в Европе считается, что домохозяйство может тратить до 60-70% своего дохода на выплату кредитов, но это 60-70% от дохода ДО вычета налогов. И это очень высокая нагрузка на семейный бюджет, но, учитывая в среднем высокую стабильность экономик европейских стран и высокий уровень кредитной культуры, низкие проценты по кредитам, низкую инфляцию, можно сказать, что для Европы это оптимально. Для России 50% дохода после уплаты налогов, направляемые на выплаты по кредитам, в реальности являются примерно 25%, если считать от дохода ДО уплаты налогов, потому что с оклада среднего работника работодатель платит около 49% налога.

Получается, делает вывод эксперт, что допустимая кредитная нагрузка в России задается совсем небольшая, но это оправданно в условиях высокой инфляции, высокой безработицы, скачущего курса национальной валюты, падающих 4-й год подряд реальных доходов населения, высокой доли государства в экономике, которая порождает нестабильность при сильных внешних шоках.

В условиях экономического противостояния с развитыми странами, например, с США, в условиях санкционной войны, нормативная кредитная нагрузка должна быть низкой. Правда, добавляет Александр Шустов, есть еще один нюанс: если гражданину нужны деньги, и если ему запрещают брать официальный кредит по причине высокой долговой нагрузки, то он скорее пойдет на серый или черный рынок кредитов, чем откажется от своей затеи, потому что ограничить свои потребности довольно сложно психологически.