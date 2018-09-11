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Москва, 11.09.2018

Литву ожидает резкий скачок цен на электричество

«Expert Online» 2018

Для бытовых потребителей Литвы к следующему году неизбежно вырастут цены на электроэнергию, сообщает REGNUM со ссылкой на сообщение экономиста литовского отделения крупнейшего банка в странах Прибалтики SEB Тадаса Повилаускаса.

Он также напомнил, что две третьи всей потребляемой электроэнергии Литва получает из Калининграда и Белоруссии из-за доступной цены ресурса в данных странах.

К данному моменту времени средняя цена на электричество на бирже Nord Pool равна 47 евро за мегаватт-час. На этом уровне она сохраняется последние 8 месяцев. Притом, что цены в Литве регулируются, эта сумма на  треть больше, чем в 2017 году.

«Оптовая цена на электричество составляла 3,4 цента за киловатт-час, а до конечного бытового потребителя она доходила уже за 11,3 центов за киловатт-час. Из-за увеличения цен на бирже в 2018 году во всём регионе эксперт прогнозирует неминуемое увеличение стоимости электричества в 2019 году уже для бытовых потребителей», - рассказал Повилаускас.

Основными причинами повышения цен эксперт назвал понижение уровня воды на гидроэлектростанциях страны из-за засушливого лета, а также ремонт АЭС в Швеции и Финляндии и увеличение цен на природный газ.

Экономист напомнил, также о намерениях Швеции остановить до 2020 года два блока АЭС, подчеркнув, что в этом случае дешевой электроэнергии на рынке не останется вообще.

Напомним, Прибалтика намерена до 2025 года выйти из электросистемы БРЭЛЛ, которая составляет единое энергетическое пространство для стран Прибалтики, а также Белоруссии и России.

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