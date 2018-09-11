Швеция признала невозможность остановить «Северный поток-2»

Заявления шведских политических партий о намерении остановить российский проект "Северный поток-2" никак не могут повлиять на его реализацию, разрешение на прокладку газопровода уже было выдано властями страны и не может быть отозвано, заявил в интервью РИА Новости посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

"Те разрешения, которые нужны были для "Северного потока-2", Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет. Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него", — сообщил шведский посол.

Он также отметил, что отозвать свое решение по прокладке газопровода в международных водах своей экономической зоны Швеция уже не может."По международному праву мы могли только осуждать проект из-за того, как он может отразиться на окружающей среде. Но требовать не строить его мы не можем. Компании удалось показать шведским властям, что экологических повреждений вследствие проекта нет", — добавил Эриксон.

На прошлой неделе Радио Швеции SR сообщило, что шведские парламентские партии критически оценивают проект газопровода "Северный поток-2", заявку на строительство которого одобрила Швеция, и хотели бы остановить его реализацию. Шведские партии считают, что строительство газопровода не соответствует намерениям ЕС увеличить долю экологически чистой возобновляемой энергии. Кроме того, как утверждает радиостанция, шведские партии не хотели бы видеть деятельность РФ у границ Швеции из соображений безопасности.

Компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.