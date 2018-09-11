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Москва, 11.09.2018

Назван «стрессовый» курс доллара, который заставит ЦБ вмешаться в ситуацию

«Expert Online» 2018
  • Назван «стрессовый» курс доллара, который заставит ЦБ вмешаться в ситуацию
Дмитрий Рогулин/ТАСС

Аналитики Райффайзенбанка назвали "стрессовый" курс доллара, при котором Банк России вмешается в ситуацию и повысит ставку на ближайшем заседании в пятницу. Об этом пишет Рейтер.

Стрессовый сценарий банка предполагает, что повышении курса доллара на более чем 10 процентов месяц к месяцу, до 77 рублей за доллар, например, в результате заметного ужесточения санкций против России, инфляция превысит цель ЦБ, достигнув 4,5-5,0 процента.

По оценке Райффайзенбанка, реализация такого сценария с большой вероятностью потребует от ЦБ повышения ключевой ставки, причем не на 25 базисных пунктов, а больше, например, до 8,5-9,0 процента.

"Впрочем, мы не считаем такой сценарий базовым, наш прогноз предполагает сохранение курса рубля вблизи текущих уровней до конца года”, - отметили в банке.

Между тем, опрошенные Рейтер аналитики отмечают, что повышение ставки может произойти не только по итогам запланированного заседания ЦБ - регулятор может поднять ставку и раньше, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация и насколько серьезными могут оказаться угрозы финансовой стабильности.

При этом практически все аналитики считают, что к таким мерам регулятуору прибегать не придется. Ставка останется на прежнем уровне, а ЦБ лишь ужесточит риторику и пообещает рассмотреть вопрос с повышением ставки на следующем плановом заседании в октябре.

Рубль на утренних торгах вторника корректируется вверх — курс доллара опустился к ключевому уровню в 70 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск вторника снижался на 53 копейки — до 70,03 рубля, курс евро – на 48 копеек, до 81,35 рубля.

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