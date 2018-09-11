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Москва, 11.09.2018

В России самозанятых освободят от пенсионных взносов

«Expert Online» 2018

Самозанятых россиян освободят от пенсионных взносов. Для этой категории граждан отчисления в Пенсионный фонд РФ (ПФР) станут не обязательными, передаёт РИА Новости.

В рамках нового режима налоговая ставка для самозанятых составит 4%. При этом в неё будет входить взнос по ОМС. А вот взносы в ПФР будут для них добровольными, передаёт РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

«Если таки граждане хотят социальную пенсию на 5 лет позже, они могут не платить вообще никаких взносов в Пенсионный фонд», – пояснил глаава ФНС, подчеркнув, что налоговая служба выступает за низкую ставку, ниже чем по УСН (упрощенная система налогообложения для малого бизнеса).

Наша справка

В Минфине предложили ввести в России специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Он позволяет не проходить регистрацию в налоговых органах и освобождает от сдачи какой-либо отчетности в ФНС.

Воспользоваться этим режимом можно будет с помощью специального приложения, установленного на смартфон. Распространяться он будет на малый бизнес с ежегодным оборотом не более 2,4 млн руб. Основная задача законопроекта — легализация самозанятых.

Новая инициатива уже согласована со всеми ведомствами внутри правительства, однако пока не оформлена в качестве законопроекта. Глава ФНС обещал представить его общественности в январе 2019 года.

Прежде чем налоговый режим начнет действовать во всех субъектах РФ, власти протестируют его в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

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