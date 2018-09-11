Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края, приняв участие в церемонии закладки танкера типа «Афрамакс», а также — церемонии заливки первого куба бетона в основание самого крупного сухого дока в России, сообщила 11 сентября пресс-служба ПАО «НК «Роснефть».

«У вас будет уникальное предприятие. Док сухой — 500 метров», —обратился Владимир Путин к работникам верфи. — «Такого вообще нет в стране! Да и в мире-то — по пальцам пересчитать, где такие есть», — заявил он. Президент РФ отметил, что в будущем доке будут строиться средние и крупные гражданские суда, каких прежде в России никогда не строили, назвав это большим, крупным общенациональным проектом.

Судоверфь «Звезда» планирует сдать в эксплуатацию этот крупнейший сухой док на три года раньше заявленного изначально срока — уже в 2020 году. Здесь можно будет строить суда большинства типов и практически любых размеров. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн.

В том числе, планируется использование дока для строительства крупнейшего арктического танкера-газовоза для работы на Северном морском пути в рамках проекта «Арктик СПГ», буровых судов высокого ледового класса, атомных ледоколов «Лидер», сложной морской техники, предназначенной для бурения на шельфе. К моменту завершения проекта мощность верфи по металлопереработке составит более 330 тыс. тонн в год.

«За период с сентября 2017 года по настоящее время, — отметил выступая с докладом, главный исполнительный директор НК "Роснефть" Игорь Сечин сообщил в своем докладе, — в рамках исполнения инвестиционного проекта СК "Звезда" заключено 157 строительно-монтажных договоров на общую сумму 46 млрд рублей. На территорию судоверфи доставлен уникальный транспортно-передаточный док "Вымпел" грузоподъемностью 40 000 тонн и габаритными размерами 280 на 62 метра». Сообщается также, что в 2019 году сюда будет поставлен для монтажа кран Голиаф грузоподъёмностью 1200 тонн.

По словам Игоря Сечина, строительство новой верфи и перевооружение существующего завода происходит одновременно с реализацией производственной программы. В 2019 году этап строительства первого головного судна на стапеле будет завершен и судно будет спущено на воду для достройки, испытаний и сдачи заказчику.

В своем докладе Игорь Сечин сообщил о подписании корпоративного договора о создании СП с компанией Самсунг в области строительства арктических танкеров-челноков.

Кроме того, уже с ноября 2017 года на территории верфи «ССК Звезда» с целью локализации производства судового оборудования строится завод по изготовлению винто-рулевых колонок. Начало его производственной деятельности, по словам главы «Роснефти», запланировано на II квартал 2019 года. Руководит проектом совместное предприятие НК «Роснефть» и General Electric – ООО «Завод ВРК Сапфир». Проектные мощности завода позволят обеспечить потребность в данном оборудовании для судов различного класса, в том числе газовозов, таких как «Кристоф де Маржери».

Таким образом, в Большом камне формируется мощный судостроительный кластер, при этом тяжёлое крупнотоннажное судостроение становится локомотивом для развития смежных отраслей. По прогнозам «Роснефти», сумма налоговых отчислений только по резиденту ССК «Звезда» в бюджеты всех уровней за 20 лет составит более 300 млрд рублей.

Как напоминает пресс-служба НК «Роснефть», судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях. На сегодняшний день в портфеле заказов ССК «Звезда» 26 судов. Это четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, десять танкеров класса «Афрамакс», десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тыс. тонн, а также арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тыс. тонн и мелкосидящий ледокол.

Рустам Танкаев, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК, оценивает новый национальный судостроительный проект следующим образом: «С развитием судоверфи "Звезда" у нас фактически создается новая отрасль промышленности – тяжелое судостроение. Конечно, у нас всегда строили большие суда, в том числе и атомные ледоколы; очень много было судов ледового класса. Но все же большую часть техники, которая эксплуатируется в арктическом регионе, строили за рубежом». Он отмечает также, что рядом находится военная верфь «Звезда»; а значит, есть большой кадровый потенциал и возможность обучать людей.

В свою очередь, Денис Злыгостев, директор Научно-исследовательского центра судостроения Калининградского государственного технического университета отметил: «С потерей судоверфей на Украине, в Николаеве и в Керчи, где строились определенные типы судов, назрела необходимость в проекте, который даст импульс развитию гражданского судостроения в России».

И как говорит профессор Алексея Абрамова, заведующий кафедрой экономики судостроительной промышленности Санкт-Петербургского государственного морского технического университета: «Если говорить о Южной Корее, то "Газпром" сейчас заказывает там суда некоторых классов. Ему нужно восемь или девять судов. Это — очень большие деньги. Теперь же, с развитием "Звезды", появляется возможность строить такие суда в России. Конечно, по срокам строительства российская верфь, тем более, вначале, будет отставать от южнокорейских; вполне возможно, что поначалу и по стоимости мы не сможем предложить более выгодные условия. Однако следует понимать, что деньги будут вложены в развитие российской промышленности».

Большинство граждан России — 88% поддерживают предложение обязать российские компании заказывать строительство судов исключительно на российских верфях, стало известно из опроса ВЦИОМ, посвященного оценкам развития судостроения в России. Основным ожидаемым эффектом от принятия такого решения является развитие российской экономики (87%). При этом 86% респондентов придерживаются точки зрения, что государству необходимо создать привлекательные условия для размещения заказов на российских верфях.