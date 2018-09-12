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Экономика
Москва, 12.09.2018

Всякое жулье отвадят от долгов

«Expert Online» 2018
  • Вариантов больше не будет
ТАСС Автор: Замир Усманов

Вариантов больше не будет

Расплодилось кредиторов-то

Как заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута в ходе заседания комитета по финансовому рынку Госдумы, регулятор считает, что российскому рынку необходимо ограничение на переуступку долгов граждан. Следует разрешить передавать долги только профессиональным кредиторам.

«Дело в том, что закон не ограничивает право на переуступку долга иным лицам, не являющимся профессиональными кредиторами… Проблема, что после множественной переуступки, которая является сама по себе законной, долг оказывается в распоряжении неопределенного юридического лица. Ни лицензированного, ни поднадзорного — ни нам, ни ФССП. В этом смысле должник остается один на один с взыскателем, который пользуется любыми, включая противозаконные, способами», — передает Finmarket слова представителя Банка России.

Как указал Михаил Мамута, принятие в 2016 году закона о коллекторской деятельности ввело некоторые рамки и правила, но данный момент там не урегулирован вопрос переуступки. «У нас есть общая здесь позиция. Я думаю, мы с коллегами из законодательных органов и с правительством оформим в виде законопроекта запретить переуступку долга кому бы то ни было, кроме профессиональных кредиторов и профессиональных коллекторов», — подчеркнул он.

Переуступка долга бывает разной, объясняет руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. Дополнения к закону, который обсуждался в Госдуме, касается случая, когда задолжник остается тот же, а взыскатели меняются. То есть, если задолжник платит в срок, вовремя и у банка нет проблем с ним — скорей всего все так и останется до полного погашения кредита. Если же на оборот — задолжник по какой-то причине не выплачивает обязательства и у банка с ним проблемы, тогда банк может «продать» эту проблему другой организации. Да, банк в этом случае может остаться «в нулях», однако, не будет копить непогашенные кредиты и создавать себе риск. Та организация, которой банк уступил этот долг, уже будет работать с должником.

До 2018 года коллекторы этих компаний могли работать и воздействовать на должника без всяких ограничений: звонить по ночам, брить налысо, писать в подъездах брань, звонить родственникам на работу. Это далеко не полный список действий. С начала этого года вступили в действие серьезные поправки в закон №230 –ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности поп возврату долгов». Вступили в силу ограничения, позволяющие населению с задолженностью жить без боязни за свою жизнь и заходить в подъезд без оглядки.

Европейский путь коллекторов

Коллектор – негативное слово в нашей стране, констатирует Екатерина Туманова. В европейских странах коллектор — это психолог-помощник, который вместе с задолжником ищут выход из ситуации, помогают реструктуризировать долг, пересмотреть даты выплат, в общем, всячески помочь должнику.

Ну а у нас, поясняет она, профессиональные кредиторы по крайней мере не допускают отделу взыскания нарушать закон о коллекторах. Иначе это может закончиться отзывом лицензии Центральным банком. Поэтому если и эта структура не в состоянии справиться с должником, долг передается следующей конторе, пока не попадет в «серую» организацию без лицензии, которая никому не подчиняется. Им терять нечего и опять начинается страшная жизнь у должника – угрозы и ночные звонки. 

Поэтому то, что обсуждалось в Госдуме, закрывает этот недочет. У «черных» коллекторов будет два пути – или работать по закону, или уйти с рынка. Вероятнее всего, считает эксперт, эту поправку примут, что полностью исключит неподконтрольные организации, и данная сфера будет полностью регулироваться. А это прямая обязанность ЦБ.

Что должны должнику

Чем этот закон может обернуться? Скорей всего, говорит Екатерина Туманова, банки ужесточат условия по выдаче кредита. Возможно кредитов «по двум документам» будет меньше в скором времени. Банк будет требовать с потенциального задолжника больше сведений, и готовиться к сотрудничеству более тщательно. Может быть, это будет не очень комфортно для заемщика, однако надежно для банка.

Это очень хорошая идея, и уверена специалист департамента контроля качества Национальной юридической службы «Амулекс» Ирина Забарская. В любом деле результат получается лучше, если работают профессионалы. Тем более в РФ деятельность коллекторов подчинена закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». К тому же, сейчас если выясняется, что так называемые кредиторы не входят в реестр лиц, занимающихся коллекторской деятельностью, способы борьбы с ними достаточно затруднены.

Идея ЦБ приведет к большему порядку во взаимодействии кредитора с должником. А то получается, что на добросовестных коллекторов, внесенных в соответствующий реестр,  закон «О защите прав и законных интересов физических лиц…» распространяется, но и другим организациям, а также гражданам, не запрещены действия по заключении договора переуступки права требования долга с дальнейшими предъявления требований к должникам в различной, не совсем законной, а зачастую, и совсем не законной форме. При этом коллекторские организации будут вынуждены искать новые действенные, но не выходящие из законных рамок, способы взаимодействия с должниками.

И реальная польза для должников от принятия такого закона, конечно, есть. У должника появляется возможность четко знать свои права, независимо от того, кто предъявит к нему требования о возврате долга. Он получит возможность, в свою очередь, воздействовать на недобросовестных коллекторов путем жалоб на их действия, так как коллекторы заинтересованы оставаться в соответствующем реестре, и будут бояться быть из него исключенным за различные нарушения.

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