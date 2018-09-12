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Москва, 12.09.2018

Евросоюз применит «карательные меры» в отношении Венгрии

«Expert Online» 2018

ЕС решил устроить показательную порку Венгрии. На сегодняшнем заседании депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали за применение «карательных мер» в отношении этой страны, передаёт Reuters.

По данным агентства, Венгрия обвиняется в «настойчивом пренебрежении к демократическим нормам». За применения наказания проголосовали 448 депутатов, 197 высказались против и 48 воздержались.

Таким образом, ЕП теперь может задействовать положения статьи № 7 Договора о Европейском союзе. Данная статья позволяет приостанавливать действие некоторых прав страны – члена ЕС. При этом отмечается, что Европейский парламент впервые применит эту статью за всю историю существования Евросоюза.

Напомним, комитет по гражданским свободам и правосудию ЕП внёс на рассмотрение доклад и резолюцию депутата Джудит Саргентини с предложением Совету определить, в соответствии со статьей № 7 договора о ЕС, наличие «явного риска серьезного нарушения Венгрией ценностей, на которых основан Союз».

ЕП предлагалось дать оценку функционированию конституционной и избирательной систем Венгрии, независимости судебной власти и других учреждений, прав судей, состоянию дел в сфере борьбы с коррупцией, свободы выражения мнений и вероисповедания, соблюдения права меньшинств и мигрантов, просителей убежища и беженцев, а также экономических и социальных прав в Венгрии.

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