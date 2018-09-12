Германия ищет замену «Северному потоку 2»

Катарский концерн Qatar Petroleum, крупнейший в мире экспортер СПГ, намерен вложить средства в проект по созданию терминала сжиженного газа в Германии. Уже ведутся переговоры с немецкими компаниями Uniper и RWE, пишет Handelsblatt. Ожидается, что проект поможет снизить зависимость Берлина от российского газа, который будет поступать по трубопроводу «Северный поток-2», сообщает издание.

Как подтвердил гендиректор катарской компании Саад Аль Кааби, Катар заинтересован «в получении доли в немецком терминале СПГ и ведем переговоры с обеими компаниями — Uniper и RWE».

По словам Аль Кааби, немецкой стороне было предложено два варианта сотрудничества: получить часть мощностей терминала и обеспечивать поставки или стать акционером терминала.

Компания Qatar Petroleum, которая является поставщиком СПГ во Францию, Нидерланды, Китай и владеет долями в СПГ-терминалах Великобритании и Италии, специализируется на сжижении газа, его транспортировки и превращении по месту прибытия топлива в обычный газ.