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Москва, 12.09.2018

Германия ищет замену «Северному потоку 2»

«Expert Online» 2018
  • Германия ищет замену «Северному потоку 2»
Из открытых источников

Катарский концерн Qatar Petroleum, крупнейший в мире экспортер СПГ, намерен вложить средства в проект по созданию терминала сжиженного газа в Германии. Уже ведутся переговоры с  немецкими компаниями Uniper и RWE, пишет  Handelsblatt. Ожидается, что проект поможет снизить зависимость Берлина от российского газа, который будет поступать по трубопроводу «Северный поток-2», сообщает издание.

Как подтвердил гендиректор катарской компании Саад Аль Кааби, Катар заинтересован «в получении доли в немецком терминале СПГ и ведем переговоры с обеими компаниями — Uniper и RWE».

По словам Аль Кааби, немецкой стороне было предложено два варианта сотрудничества: получить часть мощностей терминала и обеспечивать поставки или стать акционером терминала.

Компания Qatar Petroleum, которая является поставщиком  СПГ во Францию, Нидерланды, Китай и владеет долями в СПГ-терминалах Великобритании и Италии, специализируется на сжижении газа, его транспортировки и превращении по месту прибытия топлива в обычный газ.

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