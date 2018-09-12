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Москва, 12.09.2018

«Это катастрофа»: Терезу Мэй решили отправить в отставку

«Expert Online» 2018

Около 50 британских парламентариев-консерваторов провели встречу, на которой обсудили отставку премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Sky News.

Главная причина недовольства нынешним премьером — это отсутствие четкого плана и условий по выходу Британии из Евросоюза.

BBC в среду также сообщает о бунте консерваторов против Мэй. «Все, кого я знаю, говорят, что она должна уйти», «она катастрофа» и «это не может продолжаться», говорят собеседники телекорпорации.

Для отставки Мэй необходимо набрать 48 заявлений от парламентариев с требованием вынести вотум недоверия премьеру. Вопрос может быть поднят публично в течение нескольких недель.

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