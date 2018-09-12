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Технологии
Москва, 13.09.2018

Открытая конференция для бизнеса и ИТ ACCELERATE: 2 дня, 50 спикеров, 3000 участников

«Expert Online» 2018
  • Открытая конференция для бизнеса и ИТ ACCELERATE: 2 дня, 50 спикеров, 3000 участников
предоставлено пресс-службой

2-3 октября в Москве, на территории ЦВК «Экспоцентр», состоится двухдневная открытая конференция ACCELERATE — одно из самых ярких и масштабных мероприятий для бизнеса и ИТ, которое посетят более 3000 участников. Первые лица, ТОП-менеджеры и эксперты крупнейших организаций России соберутся на одной площадке, чтобы поделиться опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху.

Одной из ключевых тем мероприятия станет улучшение процессов продаж, маркетинга и клиентского сервиса, а также ускорение операционных процессов компании. Своим опытом поделятся лидеры ЕВРАЗ, Ростелеком, Tele2, Банк «Центр-инвест», IDS Borjomi Russia, CarPrice, Банк «Возрождение», НПФ «Лукойл-Гарант», «Сбербанк Лизинг», Цвет Диванов, «Металл Профиль», CulinaryOn, «МегаФон Таджикистан» и другие.

2 ДНЯ — 50 СПИКЕРОВ — БОЛЕЕ 3000 УЧАСТНИКОВ

На главной сцене мероприятия выступят: 

99.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Конференция ACCELERATE проводится в рамках Глобального тура Террасофт — серии бесплатных мероприятий в 15 городах мира для представителей бизнес- и ИТ-сообщества, целью которых является обмен опытом и знаниями в различных вопросах управления компанией.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Гостей мероприятия ждет насыщенная программа, где каждый участник сможет найти для себя выступления, наиболее интересные по тематике и формату.

  • KEYNOTE. Яркая открывающая сессия с участием признанных российских бизнес- и ИТ-лидеров о роли ускорения в бизнесе, а также готовности компаний к работе в условиях непрерывных изменений.
  • Истории успеха и кейсы. Вдохновляющие выступления лидеров рынка, первых лиц и топ-менеджеров крупнейших организаций о стратегиях, подходах и инструментах, которые являются основой для ускорения и помогают развивать бизнес в цифровую эпоху.
  • Инструменты и технологии. ИТ-директора и эксперты в области цифровизации расскажут об использовании современных технологий в различных сферах деятельности предприятия, изменениях в ИТ-процессах и эволюции ИТ-департаментов.
  • Тренинги и мастер-классы. Серия авторских тренингов и мастер-классов по маркетингу, продажам и сервису, а также управлению бизнес-процессами организации. Полученные знания и инсайты помогут найти новые возможности для роста и станут драйвером изменений в вашей компании.

9.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

ЭКСПО И НЕТВОРКИНГ

Открытая конференция ACCELERATE — это еще и территория для общения, на которой участники смогут расширить круг деловых контактов, найти новых клиентов и партнёров. В рамках мероприятия будет работать масштабная экспозона, где все участники смогут ознакомиться с продуктами, решениями и экспертизой партнёров конференции, а также узнать больше о возможностях корпоративного ПО для различных отраслей.

Узнать детали и зарегистрироваться для участия в конференции можно на сайте мероприятия.

Присоединяйтесь и приглашайте своих коллег, участие бесплатное!

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ

Компания Террасофт — лидер на российском рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, с офисами в семи странах и более чем 500 партнерами в России и по всему миру. Тысячи крупных и средних компаний используют платформу bpm’online для оптимизации и ускорения процессов продаж, маркетинга и сервиса, а также операционных процессов организации. Продукты bpm’online включены в Магические Квадранты Gartner и лидируют в Forrester Wave. Миссия Террасофт — помогать компаниям ускоряться! Подробнее >> 

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