РФ призвала ОЗХО не допустить провокации с химоружием в сирийском Идлибе

Василий Небензя – официальный представитель РФ в ОНН – заявил, что Москва призвала Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) не допустить провокации с химическим оружием в сирийском Идлибе.

По его словам, Россия сделает всё возможное для предотвращения таки инцидентов, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 11 сентября в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии – заявили, что боевики доставили в Идлиб две ёмкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для «натуральности» съёмок провокации с химатакой.

При этом в ЦПВС подчёркивали, что в Идлибе была проведена съёмка постановочной провокации якобы применения сирийской армией «химоружия». Отмечалось, что сценарием были предусмотрены постановочные сцены «оказания помощи» жителям Джиср-Эш-Шугура активистами «Белых касок» после якобы применения сирийской армией так называемых «бочковых авиабомб» с отравляющими веществами.

Кроме того, в ЦПВС утверждали, что все отснятые видеоматериалы постановочной провокации в Джиср-Эш-Шугур к исходу дня должны были быть переданы в редакции телеканалов для демонстрации в эфире после их размещения социальных сетях.

Однако пока постановочное видео нигде опубликовано не было.