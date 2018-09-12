Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 12.09.2018

РФ призвала ОЗХО не допустить провокации с химоружием в сирийском Идлибе

«Expert Online» 2018

Василий Небензя – официальный представитель РФ в ОНН – заявил, что Москва призвала Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) не допустить провокации с химическим оружием в сирийском Идлибе.

По его словам, Россия сделает всё возможное для предотвращения таки инцидентов, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 11 сентября в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии – заявили, что боевики доставили в Идлиб две ёмкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для «натуральности» съёмок провокации с химатакой.

При этом в ЦПВС подчёркивали, что в Идлибе была проведена съёмка постановочной провокации якобы применения сирийской армией «химоружия». Отмечалось, что сценарием были предусмотрены постановочные сцены «оказания помощи» жителям Джиср-Эш-Шугура активистами «Белых касок» после якобы применения сирийской армией так называемых «бочковых авиабомб» с отравляющими веществами.

Кроме того, в ЦПВС утверждали, что все отснятые видеоматериалы постановочной провокации в Джиср-Эш-Шугур к исходу дня должны были быть переданы в редакции телеканалов для демонстрации в эфире после их размещения социальных сетях.

Однако пока постановочное видео нигде опубликовано не было.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара начал вести себя очень странно
      Курс доллара начал вести себя очень странно
    2. Для доллара приготовили большой сюрприз
      Для доллара приготовили большой сюрприз
    3. Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток
      Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток