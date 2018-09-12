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Москва, 12.09.2018

Россия может ограничить госзакупки импортных вин

«Expert Online» 2018

Минсельхоз РФ предлагает ограничить закупки импортных вин для государственных и муниципальных нужд.

Уведомление о начале разработки соответствующего постановления правительства опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в уведомлении отмечается, что проектом постановления предлагается дополнить перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, винами, винами игристыми, винами ликерными, винами фруктовыми (плодовыми).

Данные виды винодельческой продукции производятся на территории РФ, а также на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в достаточных объёмах.

Планируемый срок вступления проекта постановления в силу – январь 2019 года.

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