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Москва, 12.09.2018

«Союз» испортили американские астронавты, считают в «Роскосмосе»

«Expert Online» 2018

Приоритетной версией в расследовании появления трещины в космическом корабле «Союз» является намеренная порча его американскими космонавтами, считает комиссия корпорации «Роскосмос». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Выводы сделаны после всестороннего изучения поврежденной поверхности. Комиссия уверена, что отверстие в обшивке было сделано уже в космосе и не с первой попытки, а также с характерными для работ в безвоздушном пространстве следами.

Издание сообщает, что действия американцев объясняется их желанием вернуться на Землю из-за болезни одного из астронавтов. В случае, если версия подтвердится,  российско-американскому сотрудничество в космосе будет нанесен мощнейший удар. «Роскосмос» уже запросил у NASA копии записей с видеорегистраторов астронавтов и их медицинские отчеты.

Напомним, разгерметизация кабины корабля «Союз» была обнаружена 30 августа. В этой связи экипажем были проверены все отсеки. Повреждение было обнаружено в бытовом отсеке.

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