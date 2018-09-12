Трамп подпишет указ, разрешающий вводить санкции за вмешательство в американские выборы

Глава Белого дома Дональд Трамп в среду 12 сентября подпишет указ, который предусматривает введение санкций против иностранцев, которые пытаются вмешаться в американские выборы.

Этот указ должен стать последней реакцией администрации президента США на опасения разведывательных служб о том, что Россия якобы пытается вмешаться в выборы 2018 года, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, которое ссылается на свои источники, знакомые с ситуацией, указ станет одним из многих средств по сдерживанию иностранного вмешательства в выборы в США.

Документ, который занимает менее двух страниц, даст главе разведки совместно с другими спецслужбами право решать, имело ли место иностранное вмешательство. Минфин США будет ответственен за введение санкций против организаций и физлиц, Минюст США, ФБР и спецслужбы будут вести расследование.

В проекте закона указано, что за определение факта иностранного вмешательства также будет ответствен аппарат директора Национальной разведки США.

Напомним, промежуточные выборы в американский Конгресс должны пройти в ноябре 2018 года.