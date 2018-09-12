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Москва, 12.09.2018

Учёные доказали, что курение электронных сигарет приводит к раку лёгких

«Expert Online» 2018

Учёные Университета Невады и Института исследования пустыни опытным путём установили, что при курении электронных сигарет значительная часть вызывающих рак химических соединений осаждается в лёгких, поражая их и вызывая развитие злокачественных образований.

В ходе эксперимента специалисты проанализировали концентрацию в организме 12 человек до и после использования электронных сигарет альдегидов, опасных токсинов, часть из которых вызывает онкологические заболевания, пишет портал EurekAlert.

Они также сравнили уровень токсинов в дыме от электронной сигареты и в выдыхаемом участниками эксперимента в процессе курения воздухе.

Им удалось установить, что средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе в 9,5 раз выше после сеанса курения электронных сигарет, чем до него.

Кроме того, выяснилось, что концентрация таких опасных веществ, как формальдегид, в выдыхаемом воздухе в сотни раз ниже, чем в дыме электронной сигареты, что свидетельствует об осаждении значительного количества этого вещества в организме человека.

Также эксперимент продемонстрировал потенциальный вред электронных сигарет из-за альдегидов в их дыме

Ранее сообщалось, что согласно данным учёных, курение электронных сигарет повышает риск развития рака ротовой полости.

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