Украина просит у НАТО помощи в борьбе с российскими кораблями

Украина намерена обратиться к НАТО с просьбой задерживать российские суда в Босфоре. Об этом в эфире украинского Пятого канала заявила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

Таким образом Киев намерен дать понять Москве, что его «партнеры готовы ответить на действия российских пограничников в Азовском море».

«Надо думать экономически — что делать, если эта блокада будет продолжаться. Просить страны-члены НАТО, чтобы они так же проверяли российские суда, которые идут через Босфор в Черное море», - рассказала Гопко. Парламентарий предложила задерживать российские суда «на 10, 20, 30 дней или на месяц».

Ранее с подобной идеей выступил украинский чиновник Георгий Тука. Он предложил привлекать силы НАТО к конвоированию судов в Азовском море. Также он говорил о возможности обращения с соответствующей просьбой в Совбез ООН.