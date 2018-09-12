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Москва, 12.09.2018

Украина просит у НАТО помощи в борьбе с российскими кораблями

«Expert Online» 2018

Украина намерена обратиться к НАТО с просьбой задерживать российские суда в Босфоре. Об этом в эфире украинского Пятого канала заявила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

Таким образом Киев намерен дать понять Москве, что его «партнеры готовы ответить на действия российских пограничников в Азовском море».

«Надо думать экономически — что делать, если эта блокада будет продолжаться. Просить страны-члены НАТО, чтобы они так же проверяли российские суда, которые идут через Босфор в Черное море», - рассказала Гопко. Парламентарий предложила задерживать российские суда «на 10, 20, 30 дней или на месяц».

Ранее с подобной идеей выступил украинский чиновник Георгий Тука. Он предложил привлекать силы НАТО к конвоированию судов в Азовском море. Также он говорил о возможности обращения с соответствующей просьбой в Совбез ООН.

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