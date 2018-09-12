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Москва, 12.09.2018

В Скотланд-Ярде не стали комментировать заявление Путина по делу Скрипалей

«Expert Online» 2018

Полиция Лондона отказалась комментировать заявление президента РФ Владимира Путина о том, что российская сторона нашла двух «подозреваемых» по так называемому «делу Скрипалей», передаёт РИА Новости.

«Мы не будем это комментировать», – заявил представитель Скотланд-Ярда.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин призвал подозреваемых Лондоном «по делу Скрипалей» самим рассказать прессе о себе.

При этом президент РФ уверен, что они его услышат. С таким предложением Путин обратился к этим людям с трибуны IV Восточного экономического форума.

«Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, – сказал Путин. – Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут».

Напомним, 5 сентября британская прокуратура обвинила в попытке убийства бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы сами являются сотрудниками ГРУ. 

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