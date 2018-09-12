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Москва, 12.09.2018

Вскрыто крупное хищение в Фонде кино

«Expert Online» 2018

Как сообщили РИА новости в пресс-центре МВД, из Фонда кино похищены деньги, выделенные на производство несколько фильмов.

Дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» было возбуждено в конце августа, в сентябре дело было передано в УВД по Западному административному округу.

При этом украденная сумма не уточняется. В уголовном кодексе под понятие «особо крупная сумма» попадает ущерб от одного миллиона рублей и выше.

Как сообщает источник РИА новости, речь идет о хищении бюджетных средств, которые были выделены на фильмы «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова».

Федеральный фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии — Фонд кино создан в январе 1995 года, в настоящее время действует на основании постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1215.

В качестве его основных целей заявлены поддержка отечественной кинематографии и обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, их популяризация в России и за рубежом.

Среди основных задач Фонда: оказание финансовой поддержки организациям, осуществляющим производство, прокат, показ и продвижение национальных фильмов, а также аккумулирование финансовых средств для развития отечественной кинематографии. Исполнительным директором организации является Антон Малышев, до прихода (в 2013 году) на эту должность занимавшийся продюсированием фильмов.

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