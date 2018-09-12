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Москва, 12.09.2018

Южная Корея может запретить продажу продуктов Apple

«Expert Online» 2018

Южная Корея рассмотрит вопрос о запрете импорта продукции американской корпорации Apple. Об этом сообщает портал Business Korea со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Основной причиной подобного решения называется нарушение патентов. Как сообщается, компанию заподозрили в нарушении патентов.

«Мы сейчас выясняем, нарушила ли Apple патент KIP, дочерней компании Корейского института передовых технологий (KAIST)», —пояснили в торговой комиссии, пояснив, что речь идет о таких продуктах компании, как iPhone 8, iPhone 8+, iPhone X, iPad 9.7, а также iPad Pro.

Данные гаджеты импортируются из Китая и Гонконга. Расследование призвано показать нарушался ли патент KAIST.

Напомним, компания Samsung Electronics также ведет разбирательство KAIST  и уже предоставило доказательство для аннулирования патента.

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