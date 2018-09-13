Министр инфраструктуры Украины, предложивший разорвать ж/д сообщение с РФ, подозревается в коррупции

Владимир Омелян – глава Министерства инфраструктуры «незалежной», который предложил разорвать железнодорожное сообщения с РФ – попал под подозрение в незаконном обогащении.

13 сентября в известность об этом Омеляна поставили сотрудники национального антикоррупционного бюро страны, передаёт «112 Украина».

Отмечается, что чиновник подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 368-2 и статьи 366-1 УК Украины.

Согласно предварительным данным следствия, Омелян в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил около 5,3 млн рублей официального дохода, хотя его расходы с 2008 года по 26 апреля 2015 года составили около 8,4 млн рублей.

Получить комментарий самого подозреваемого журналистам пока не удалось.

Напомним, в начале августа этого года Владимир Омелян заявил, что руководство «незалежной» рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с нашей страной.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», каждый шестой житель Украины хочет, чтобы власти страны восстановили нормальные отношения с Россией.