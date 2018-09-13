Moody's объяснило, в чем тайна власти доллара

По поводу места доллара в мировой торговле и в резервах разгорается дискуссия, в которой странам, стремящимся уйти от валюты-гегемона, решило недвусмысленно ответить Moody's Investors Service, нью-йоркское агентство из «большой тройки» международных рейтинговых агентств.

Ответ из цитадели

На сегодняшний день лишь доллар способен максимально обеспечивать удобство и ценовое преимущество в международной торговле, а его доля в глобальных резервах остается недосягаемой для альтернативных валют, заявили в международном рейтинговом агентстве Moody's Investors Service. Как пишет РБК со ссылкой на текст его нового исследования, пройдут десятилетия, прежде чем мировые центробанки смогут изменить эти пропорции.

Безусловно, сейчас многие региональные валюты набирают силу, ряд стран старается переходить на взаиморасчеты в своих валютах, отмечается в этом исследовании. В результате, признают в Moody's, необходимость использования доллара в глобальной торговле может снизиться, особенно на фоне активизации региональной торговли и получения новыми валютами, такими как юань, резервного статуса.

Позиция, заявленная в исследовании рейтингового агентства из «большой тройки», выглядит как почти не завуалированный ответ на позицию ряда стран, прежде всего — стран БРИКС, стремящихся перейти в расчетах между собой на национальные валюты и ставящих под сомнение резервную функцию доллара. Особенно много сомнений в будущем доллара как резервной валюты появилось в связи с санкциями, которые США стали с легкостью «раздавать» налево и направо. Об этом говорилось на недавнем саммите организации, прошедшем в конце июля в южноафриканском Йоханнесбурге.

Со своей стороны, эксперты Moody's Investors Service утверждают, что доллар останется де-факто мировой резервной валютой, каковой является уже более шестидесяти лет, и в обозримом будущем. На него приходится 63% мировых валютных резервов, на втором месте — евро (20%), ссылаются в рейтинговом агентстве на данные МВФ. Доля ни одной из других валют-конкурентов не достигает 5%, и потенциал их выхода на первое место в мире будет ограничен.

В Moody's, чья штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, перечисляют факторы, которые обеспечивают силу доллара: размер американской экономики, роль страны в мировой торговле, прозрачность американского финансового рынка, а также, как там считают, предсказуемость и надежность монетарной политики. Высказана и такая точка зрения: нынешняя структура экономики США обеспечивает ее устойчивость к торговому дефициту, что является дополнительной поддержкой доллару.

Само по себе вступление международного рейтингового агентства в обсуждение роли доллара показывает, что в случае серьезной угрозы статус американской валюты готовы будут защищать как официальные, так и неофициальные институты. Аргументы у них, конечно, будут, и не только словесные, но серьезные аргументы в пользу другой точки зрения есть тоже.

Эти разговоры идут последнее десятилетие почти без перерыва, но доллар до сих пор не сдает своих позиций, признает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Юаню нужно еще какое-то время — от семи до десяти лет, на продвижение на мировой арене. Пока китайская валюта управляема и зависима от Народного Банка Китая, о «мировом господстве» речи идти не может. Евро в данном случае не рассматриваем из-за его подвижности, говорит она.

Конкурентом доллару в долгосрочной мог стать фунт стерлингов, полагает эксперт, но из-за процессов Brexit его перспективы на следующие лет пять тоже неопределенны. Вот и получается, что до сих пор реальных конкурентов доллару в мировых расчетах нет, хотя стоит признать, что его доля в мировой торговой системе снижается, так как страны переходят на расчеты в национальных валютах.

Возможности потеснить доллар у других стран есть

К преимуществам доллара, перечисленным аналитиками Moody's, можно добавить тот факт, что цены на многое сырье, в том числе и на нефть, формируются в долларах, и торговля тоже ведется за доллары, отмечает финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова. Есть даже специальный термин – нефтедоллары, под которым понимаются доллары США, получаемые в результате экспорта нефти. Есть мнение, что после отмены золотого стандарта доллар обеспечен мировым спросом на нефть. И снижение доли доллара в мировой экономике может стать возможным, в том числе, и за счет перехода на расчеты за нефть в других валютах. Только вот готовы ли к этому экспортеры и импортеры нефти? Ведь приток экспортной выручки в иностранной валюте является одним из факторов, обеспечивающих стабильность национальной валюты страны-экспортера.

Переход на расчеты в альтернативных валютах касается не только рынка нефти, но и других товаров и услуг, добавляет экономист. На сегодняшний день крупнейшими импортерами и экспортерами мира, помимо США, являются такие страны как Китай, Япония, Южная Корея, Гонконг, Великобритания, некоторые страны еврозоны. Соответственно, именно эти страны (а у каждой из них есть своя национальная валюта) имеют больше всего возможностей влиять на долю доллара в международных расчетах.

Еще один важный фактор – структура мировых валютных резервов. Крупнейшими резервами обладают Китай, Япония, Саудовская Аравия, Россия, Бразилия, Индия и некоторые другие государства. При желании они могут существенно изменить структуру своих резервов, снизив долю доллара и повысив долю других валют. Только нужно помнить, предупреждает Жанна Кулакова, что, во-первых, перечень альтернативных валют строго ограничен методологией МВФ, а во-вторых, что резервы – это серьезно, а доллар уже зарекомендовал себя как весьма надежный инструмент формирования финансовой «подушки безопасности» на государственном уровне.

Возможности потеснить доллар у других стран есть, только вот они не спешат ими пользоваться, констатирует она. Отдельные попытки, принимаемые Китаем, Ираном, Россией и другими странами, пока не дают заметного результата. Все же стоит признать, что пользоваться преимущественно долларами – удобно и надежно, и вряд ли в ближайшее время здесь что-то кардинально изменится.

Пожалуй, из перечисленных выше стран реальную конкуренцию американской валюте теоретически мог бы составить Китай и его юань – он имеет статус резервной валюты, при этом Китай является одним из крупнейших участников глобального рынка нефти и в целом международной торговли, а также обладает огромными золотовалютными резервами. Только вот доверия к юаню немного, и здесь вопрос скорее политический, чем экономический: в современном мире коммунизм не пользуется большим доверием.

Растут санкционные риски

Так что Moody’s правы в том, что доллар в обозримом будущем останется резервной валютой и доминирующей валютой ВЭД, уверен эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Но как долго – зависит от самих США. Санкционные риски в долларе растут пропорционально частоте использования его как «санкционной дубинки». Это – не изолированная проблема России или Ирана, но проблема неамериканской глобальной экономики – в частности, европейской (вспомним историю серийных санкций против Deutsche Bank и BNP Paribas).

Moody’s, считает Владимир Рожанковский, в своих выводах недооценивает набирающие популярность инструменты хеджирования валютно-курсовых рисков, которые позволяют торгующим странам минимизировать потери при снижении курсов нацвалют без необходимости проводить международные транзакции при посредничестве доллара.