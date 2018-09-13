На Украине рассказали о желании восстановить отношения с Россией

Каждый шестой житель Украины хочет, чтобы власти восстановили связь с Россией, сообщает начальник социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

Эксперт также уточнил, что 16% украинских респондентов симпатизируют российскому президенту Владимиру Путину, а также имеют пророссийские настроения.

Эти данные говорят о возможности прохода в Раду пророссийской партии после выборов 2019 года. Антипович уточнил, что подобное мнение наиболее часто высказывают жители Донбасса, а также южных и восточных регионов Украины.

Ранее сообщалось, что лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины председатель украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Действующий президент страны Петр Порошенко наоборот имеет низкий рейтинг. К настоящему моменту за него готовы отдать голоса лишь 8% избирателей.