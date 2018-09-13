План защиты долларовых вкладов лег в сейф

По мнению главы ВТБ, поддержка властей позволит защитить интересы клиентов в случае введения США новых санкций.

Что вместо доллара?

Как заявил глава ВТБ Андрей Костин, России вполне по силам справиться с последствиями введения США новых санкций, которые один из разработчиков законопроекта сенатор Линдси Грэм назвал «адскими». Как заявил банкир в интервью Bloomberg, ВТБ готовятся к любому повороту событий и рассчитывают на поддержку ЦБ и правительства.

«Я не буду сейчас раскрывать всех планов — на то они и планы. Но у нас есть ряд мер, которые позволят нам защитить наших клиентов, наших вкладчиков», — передает РБК слова Андрея Костина. Он указал, что часть мер призвана защитить интересы владельцев вкладов в долларах в случае введения властями США фактического запрета на использование российскими банками своей национальной валюты. По его словам, владельцы долларовых вкладов смогут вернуть свои деньги, но в какой валюте — «другой вопрос».

Впрочем, сообщил глава ВТБ, в банке пока не заметили повышенного оттока средств с долларовых вкладов. «Задача такая, чтобы клиенты не пострадали, чтобы функционирование банковского сектора не пострадало, все это проработано и лежит, конечно, в сейфе. Чтоб никто не видел», — заявлял ранее Андрей Костин. В числе мер, которые могут помочь стабилизировать ситуацию, он, в частности, называл отказ от долларовых расчетов.

Это очень похвально, что банковский сектор сейчас готовится к поддержке своих клиентов и уже готовит сценарии при введении жесткого пакета санкций, полагает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. В случае запрета на использование долларов банками, попавшими под санкции, скорее всего, будет предложена альтернатива – рубли, евро, фунты, канадский доллар – у ВТБ, например, большой перечень валют. Возможно, даже конвертацию произведут по выгодному курсу, или предложат на выгодных условиях переоформление вкладов. Главное, что прозвучало: «все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги», а значит, беспокоиться не о чем.

И все же ситуация выглядит достаточно сложной, указывает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Если «адские» санкции в отношении российских госбанков, включая два крупнейших розничных, ВТБ и Сбер, будут введены и они потеряют возможность совершать операции по корсчетам в США, доступ к валютной ликвидности, необходимой в том числе и для удовлетворения требований вкладчиков, будет существенно ограничен.

Без паники

Несет ли это риски принудительной конвертации валютных вкладов? «Да, – уверен Александр Шустов, – несет, но я бы назвал эти риски относительно невысокими. Дело в том, что крупнейшим покупателем валюты в России является Минфин и Центральный банк, по состоянию на конец первой декады сентября валютные запасы оценивались в 458 млрд долларов. При этом объем валютных средств клиентов в российских банках оценивается менее чем в 250 млрд долларов, из которых только порядка 85 млрд долларов — валютные вклады населения. Если учесть, что значительную сумму валютной ликвидности в экономике консолидируют не только экспортеры, но и крупнейшие банки, в том числе и государственные, в целом проблем с выплатами вкладчикам средств без принудительной конвертации возникнуть не должно».

Подобные сообщения о наличии рисков для валютных вкладчиков, полагает Александр Шустов, стоит оценивать в контексте общего вектора на «дедолларизацию» экономики. Он напоминает, что с 1 августа, по решению ЦБ, нормативы резервирования по обязательствам банков в иностранной валюте были повышены на 1 процентный пункт (до 7% по обязательствам перед физлицами, до 8% по прочим), а с 1 июля повышены коэффициенты риска по валютным кредитным требованиям к юрлицам со 110% до 130%, а если валютный кредит привлекается с целью покупки недвижимости — и вовсе со 130% до 150%.

Собственно, стимулирование постепенного снижения объема валютных обязательств в банковской сфере, с учетом продолжающегося обесценивания национальной валюты и санкционных рисков, отвечает интересам и банков, и вкладчиков, и государства, указывает аналитик. Но тут необходимо соблюдать предельную осторожность, поскольку сейчас именно валюта воспринимается населением как наиболее надежный способ сбережения, следовательно, создание рисков принудительной конвертации валютных сбережений может создать совершенно ненужную волну паники.