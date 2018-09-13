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Москва, 13.09.2018

Россия и Китай «уничтожили» противника под присмотром Путина

«Expert Online» 2018
  • Россия и Китай «уничтожили» противника под присмотром Путина
Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На полигоне «Цугол» в Забайкальском крае проходят самые масштабные за последние 37 лет военные учения России, сообщает Минобороны. Ведомство ведет репортаж маневров онлайн.

Сегодня, 13 сентября проходит основной этап маневров, в ходе которых армии России и Китая отражают наступление условного противника.

«Россия — миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов», —  сказал президент России Владимир Путин, предваряя учения.

Именно поэтому, по словам главы государства, на учениях «Восток 2018» присутствуют  87 наблюдателей из 59 стран мира.

Основной задачей армии РФ российский лидер назвал «готовности отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы страны, а  если потребуется — и поддержать союзников.

По завершении данного этапа учений начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Иван Бувальцев отметил, что военные России и Китая продемонстрировали высокую слаженность в совместных военных действиях.

 «Сегодня мы с нашими китайскими коллегами показали, что мы способны совместно выполнить как учебно-боевые задачи, так, наверное, и боевые», — сказал Бувальцев журналистам после маневров и парада.

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