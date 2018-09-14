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Москва, 14.09.2018

Британские власти усилят борьбу с подозрительными доходами россиян

«Expert Online» 2018

Дональд Тун – руководитель подразделения Национального криминального агентства Великобритании по борьбе с экономическими преступлениями – заявил, что власти королевства намерены ужесточить борьбу с капиталом подозрительного происхождения граждан РФ и других иностранных государств.

По его словам, в самое ближайшее время будет значительно увеличено использование специальных ордеров, которые смогут налагать арест на капиталы неустановленного происхождения. При этом после наложенного на них ареста, они будут немедленно заморожены в британских банках, передаёт РИА Новости.

Тун не стал скрывать, что с собой тщательностью будут проверяться российские активы, источники капитала выходцев из стран бывшего СССР, а также Африки и Азии.

Ранее сообщалось, что страны, входящие в ЕС приняли решение ужесточить борьбу с отмыванием криминальных денежных потоков, в том числе из РФ и стран СНГ. Для этого Европейскую банковскую ассоциацию наделят дополнительными ресурсами, которые помогут в расследовании и проверки подозрительных капиталов, полученных незаконным путём.

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