Курс доллара посыпался на фоне мощной распродажи

Курс доллара демонстрирует худшую недельную динамику с февраля этого года на фоне слабых данных по инфляции в США и проснувшемуся аппетиту к риску мировых инвесторов, передает Bloomberg.

Мощная распродажа доллара стартовала в четверг. Индекс доллара снизился до 94,50, потеряв около 40 пунктов.

Давление на курс доллара оказывает опубликованная накануне статистика по инфляции в США, сообщает ПРАЙМ. Так, по данным министерства труда США, потребительские цены в США в августе выросли на 2,7% в годовом выражении, а в месячном — на 0,2%. Аналитики прогнозировали, что в годовом выражении инфляция замедлится до 2,8% с 2,9% в июле, а в месячном, напротив, ускорится до 0,3% с 0,2%. Эти данные снижают вероятность повышения ставки ФРС в декабре. Долларовые медведи также воспряли духом после появления новых надежд на урегулирование торгового спора США с Китаем.

Курс доллара в пятницу утром продолжает снижаться по отношению к основным мировым валютам.

Курс евро к доллару рос до 1,1695 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,169 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 111,83 иены за доллар со 111,92 иены.

Курс рубля получил поддержку от позитивных новостей на развивающихся рынках. Банк Турции поднял процентную ставку на 6,25 п.п. до 24%, несмотря на резку критику Эрдогана. Турецкая лира прибавила более трех процентов после действий регулятора. В целом, валюты EM прибавляют к доллару, включая индийскую рупию, курс которой падал продолжительное время.

На этом фоне рубль в четверг достаточно стойко перенес порцию санкционных угроз со стороны Вашингтона. Курс рубля "дернулся" в сторону снижения на 20-30 копеек, а затем снова вернулся к росту.

Курс доллара к 22.18 мск снижался на 74 копейки — до 68,29 рубля, курс евро — на 42 копейки — до 79,81 рубля. Ранее в четверг доллар опускался до 67,95 рубля, евро — до 79,04 рубля.

Восстановление рубля в ближайшее время получит дополнительный импульс — начинается период уплаты налогов, которые в этом месяце могут составить 1,87 трлн рублей.

Сегодня, в пятницу, состоится заседание ЦБ, который, по мнению аналитиков, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, ужесточив при этом риторику.