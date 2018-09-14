ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в размере одного миллиарда евро

ЕС и Украина подписали четвертую программу макрофинансовой помощи «незалежной» на сумму один миллиард евро.

По словам президента Украины Петра Порошенко, соглашение о макрофинансовой помощи Украине – практический результат его предыдущих политических договоренностей с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером в рамках саммита «Восточного партнёрства», передаёт РИА Новости.

Напомним, предыдущая аналогичная программа финансовой помощи «незалежной» на сумму 1,8 млрд евро была одобрена в 2015 году. Из этой суммы Украина получила 1,2 млрд евро в обмен на проведение реформ. При этом последний транш «незалежной» не выдали, так как власти страны не выполнили целый ряд ранее оговорённых условий, в том числе в области реформ в борьбе с коррупцией.