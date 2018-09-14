Минобороны установит радары вдоль морского побережья России

До конца 2020 года военное ведомство РФ планирует закупить 18 стационарных береговых радиолокационных станций контроля надводной обстановки МР-232 «Буссоль-С», которые будут для установки вдоль морского побережья России.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой информацию, размещённую на сайте госзакупок, в Минобороны рассчитывают потратить на это 105,3 млн руб.

При это отмечается, что по 5 радиолокационных станций будут установлены в Мурманске и Партизанке-14, 4 – в Севастополе, 3 – в Кронштадте и одну – в селе Никольское.

Наша справка

«Буссоль-С» – береговая радиолокационная станция контроля надводной обстановки, которая позволяет обнаруживать надводные объекты, а также определять их координаты и параметры движения. Дальность обнаружения надводных целей – более 30 км.