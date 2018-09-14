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Москва, 14.09.2018

На одном из популярных пляжей Греции обрушилась скала: есть пострадавшие

«Expert Online» 2018

На популярном среди туристов греческом острове Закинф скала обрушилась на пляж Навайо.

Со слов очевидцев этого страшного происшествия, большая часть скалы обвалилась и упала в воду, поле чего поднялась волна, которая перевернула часть лодок, передаёт РИА Новости.

Находившиеся на пляже отдыхающие вынуждены были спасаться бегством. Согласно предварительной информации, есть пострадавшие. Их число не называется. Также пока неизвестно, имеются ли среди получивших ранения граждане РФ.

В свою очередь SBS News уточняет, что в результате случившегося пострадали минимум 7 человек, в том числе семья чешских туристов – 34-летняя женщина была экстренно госпитализирована с переломом позвоночника, а её супруг и двое детей получили лёгкие ранения и проходят сейчас амбулаторное лечение.

Наша справка

Навайо — пляж, расположенный на северо-западе острова Закинф (Ионические острова, Греция). Омывается водами Ионического моря. 

Пляж со всех сторон окружают отвесные белые известняковые утёсы высотой от 45 до 225 метров, поэтому добраться до него можно только по воде.

На самой высокой точке, из тех, что окружают пляж, находится обзорная площадка, от которой вниз ведёт крутая лестница. С этих утёсов часто прыгают экстремальные парашютисты (бейсджамперы).

Последний трагический случай на пляже Навайо случился в июне 2012 года, когда здесь разбился парашютист из Великобритании.

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