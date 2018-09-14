На Украине в отношении одного из создателей сайта «Миротворец» завели уголовное дело

Против депутата Верховной Рады Украины от фракции «Народный фронт» Антона Геращенко, который также является одним из создателей скандального сайта «Миротворец» заведено уголовное делу по факту возможного незаконного обогащения.

Дело по части 34 статьи 368-2 УК «незалежной» заведено Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), передаёт агентство «Украинские новости».

Отмечается, что уголовное производство в отношении Геращенко, которые было открыто решением суда, зарегистрировано ещё 6 сентября. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что Владимир Омелян – глава Министерства инфраструктуры «незалежной» – также попал под подозрение в незаконном обогащении.

Чиновник, который предложил разорвать железнодорожное сообщения с РФ, подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 368-2 и статьи 366-1 УК Украины.

Наша справка

Антон Геращенко – депутат Верховной Рады Украины от фракции «Народный фронт». Автор закона о запрете на Украине изготовления, пропаганду и ношение георгиевской ленты. Один из создателей сайта «Миротворец». 7 октября 2015 года Геращенко призвал пользователей этого скандального сайта размещать «все известные данные» о российских военных, участвующих в операции в Сирии, чтобы «игиловцы* и их собратья в России, которых немало на Кавказе, смогли бы потом их найти и отомстить по канонам Шариата». После этого СК РФ возбудил против Геращенко уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

* Решением Верховного суда РФ от декабря 2014 года международная организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической, её деятельность на территории Российской Федерации запрещена