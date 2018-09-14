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Москва, 14.09.2018

Нефть отбилась от «бычьей» атаки

«Expert Online» 2018
  • Нефть отбилась от «бычьей» атаки
Из открытых источников

Цены на нефть растут после резкого падения на новостях о снижении запасов топлива в США  накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов в Азии.

Так к 8:15 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на $0,18, достигнув $78,36 за баррель. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть WTI утром в пятницу выросли на $0,24 до $68,83 за баррель, сообщает «Интерфакс».

Аналитики уверены, что цены на нефть стабилизировались после «существенного снижения накануне».

 «Таким образом, очередная „бычья“ атака на четырехмесячные максимумы ничем результативным не увенчалась», - уверен аналитики «Альпари» Анна Бодрова.

Она отметила, что несмотря на спрос , «откат начался ровно от области значимых сопротивлений $80,10-80,45 и у нефти будет шанс на возвращение в сторону $79 за баррель Brent».

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